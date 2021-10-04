Аутизм: сильная симпатия или неприязнь к определенным продуктам может быть признаком аутизма - на что обращать внимание

Аутизм не означает, что у вас болезнь или болезнь, это означает, что ваш мозг работает иначе, чем у других людей. Аутизм - это спектр, который может проявляться в разных формах поведения.
Есть признаки, на которые вы можете обратить внимание, если думаете, что у вас или кого-то из ваших знакомых есть аутизм. Многие аутичные люди испытывают сенсорные различия. Некоторые признаки аутизма могут быть связаны с пищевыми привычками человека и могут различаться у разных людей, пишет express.co.uk.
Одним из признаков аутизма, особенно у детей дошкольного возраста, является их реакция на определенные продукты.
Некоторые аутичные люди очень чувствительны к изображениям, звукам, запахам, вкусам и текстурам. Это может повлиять на восприятие человеком еды.
По данным благотворительной организации Autism Anglia, «сильная симпатия или антипатия к определенным продуктам» может быть признаком и может быть «обусловлена не только вкусом, но и цветом или текстурой».
По мнению Института детского разума, у детей с аутизмом часто возникают проблемы с питанием, из-за чего им трудно заставить их есть здоровую пищу и потенциально вызывать конфликты.
Проблемы могут заключаться в том, что вы едите очень мало продуктов или не можете есть в школе.
«Нет необходимости слишком беспокоиться, ест ли человек продукты из каждой из основных пищевых групп, и если ребенок хорошо растет», - говорится в Национальном обществе аутистов.
Тем не менее, существует ряд факторов, которые означают, что вам следует обратиться за советом, считает благотворительная организация.
Например, если человек употребляет менее 20 продуктов в рамках своего общего рациона, теряет или набирает лишний вес или страдает кариесом в результате своей диеты.
Может быть полезно смоделировать поведение, которое вы пытаетесь поощрять. Это может означать, что вся семья следует правилу о том, чтобы каждый день есть что-нибудь из каждой группы продуктов, добавляет благотворительная организация.
То, как еда будет представлена или расположена на тарелке, или ее упаковка, может определять, есть ли еда или нет.
«Помните, аутизм у всех разный. То, что случилось с другими людьми, может отличаться от вас или вашего ребенка », - говорится на сайте NHS.
Аутизм также может иногда отличаться у девочек и мальчиков. Например, аутичные девушки «могут лучше справляться с социальными ситуациями», что затрудняет постановку диагноза, добавляет орган здравоохранения.
Другие признаки аутизма у маленьких детей могут включать в себя то, что они не реагируют на свое имя, не улыбаются, когда вы им улыбаетесь, не разговаривают так много, как другие дети, и повторяют одни и те же фразы, сообщает Национальная служба здравоохранения.
Признаки аутизма у детей старшего возраста могут включать в себя то, что им трудно сказать, что они чувствуют, и им нравится строгий распорядок дня, и очень расстраиваться, если он меняется.
Некоторые люди с аутичным спектром также могут очень сильно интересоваться определенными предметами и воспринимать их очень буквально.
«Диагноз может помочь вашему ребенку получить любую дополнительную поддержку, в которой он может нуждаться», - заявляет NHS .
Сегодня в Великобритании проживает около 100 000 детей-аутистов. Это пожизненное состояние, которое влияет на то, как человек общается с другими людьми и как они видят окружающий мир.
Люди могут быть диагностированы в детстве или в более позднем возрасте.
Диагноз аутизма может дать вам более четкое представление о том, почему некоторые вещи кажутся вам труднее, чем другим людям.
«Это могло бы помочь объяснить другим, почему вы по-другому видите и чувствуете мир», - говорит NHS.