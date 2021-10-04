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Аутизм: сильная симпатия или неприязнь к определенным продуктам может быть признаком аутизма - на что обращать внимание

5:30:3610/3/2021Фото: pxfuel.com
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Некоторые аутичные люди очень чувствительны к изображениям, звукам, запахам, вкусам и текстурам. Это может повлиять на восприятие человеком еды.

ребенок, еда
У детей с аутизмом часто возникают проблемы с питанием, из-за чего их трудно заставить есть здоровую пищу

Аутизм не означает, что у вас болезнь или болезнь, это означает, что ваш мозг работает иначе, чем у других людей. Аутизм - это спектр, который может проявляться в разных формах поведения.

Есть признаки, на которые вы можете обратить внимание, если думаете, что у вас или кого-то из ваших знакомых есть аутизм. Многие аутичные люди испытывают сенсорные различия. Некоторые признаки аутизма могут быть связаны с пищевыми привычками человека и могут различаться у разных людей, пишет express.co.uk.

Одним из признаков аутизма, особенно у детей дошкольного возраста, является их реакция на определенные продукты.

Некоторые аутичные люди очень чувствительны к изображениям, звукам, запахам, вкусам и текстурам. Это может повлиять на восприятие человеком еды.

По данным благотворительной организации Autism Anglia, «сильная симпатия или антипатия к определенным продуктам» может быть признаком и может быть «обусловлена ​​не только вкусом, но и цветом или текстурой».

По мнению Института детского разума, у детей с аутизмом часто возникают проблемы с питанием, из-за чего им трудно заставить их есть здоровую пищу и потенциально вызывать конфликты.

Проблемы могут заключаться в том, что вы едите очень мало продуктов или не можете есть в школе.

«Нет необходимости слишком беспокоиться, ест ли человек продукты из каждой из основных пищевых групп, и если ребенок хорошо растет», - говорится в Национальном обществе аутистов.

Тем не менее, существует ряд факторов, которые означают, что вам следует обратиться за советом, считает благотворительная организация.

Например, если человек употребляет менее 20 продуктов в рамках своего общего рациона, теряет или набирает лишний вес или страдает кариесом в результате своей диеты.

Может быть полезно смоделировать поведение, которое вы пытаетесь поощрять. Это может означать, что вся семья следует правилу о том, чтобы каждый день есть что-нибудь из каждой группы продуктов, добавляет благотворительная организация.

То, как еда будет представлена ​​или расположена на тарелке, или ее упаковка, может определять, есть ли еда или нет.

«Помните, аутизм у всех разный. То, что случилось с другими людьми, может отличаться от вас или вашего ребенка », - говорится на сайте NHS.

Аутизм также может иногда отличаться у девочек и мальчиков. Например, аутичные девушки «могут лучше справляться с социальными ситуациями», что затрудняет постановку диагноза, добавляет орган здравоохранения.

Другие признаки аутизма у маленьких детей могут включать в себя то, что они не реагируют на свое имя, не улыбаются, когда вы им улыбаетесь, не разговаривают так много, как другие дети, и повторяют одни и те же фразы, сообщает Национальная служба здравоохранения.

Признаки аутизма у детей старшего возраста могут включать в себя то, что им трудно сказать, что они чувствуют, и им нравится строгий распорядок дня, и очень расстраиваться, если он меняется.

Некоторые люди с аутичным спектром также могут очень сильно интересоваться определенными предметами и воспринимать их очень буквально.

«Диагноз может помочь вашему ребенку получить любую дополнительную поддержку, в которой он может нуждаться», - заявляет NHS .

Сегодня в Великобритании проживает около 100 000 детей-аутистов. Это пожизненное состояние, которое влияет на то, как человек общается с другими людьми и как они видят окружающий мир.

Люди могут быть диагностированы в детстве или в более позднем возрасте.

Диагноз аутизма может дать вам более четкое представление о том, почему некоторые вещи кажутся вам труднее, чем другим людям.

«Это могло бы помочь объяснить другим, почему вы по-другому видите и чувствуете мир», - говорит NHS.

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