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Симптомы артрита: шесть менее известных ранних симптомов, обнаруживаемых в ваших глазах - на что обращать внимание

10:00:0110/3/2021Фото: pixabay.com
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Одно из наиболее частых осложнений у людей, страдающих артритом, связано с проблемами зрения.

ноги, артрит
Артрит - распространенная жалоба, характеризующаяся болезненными симптомами в суставах, включая скованность и припухлость

Артрит - распространенная жалоба, характеризующаяся болезненными симптомами в суставах, включая скованность и припухлость. Если не лечить воспалительный артрит, он может воспалить кровеносные сосуды - осложнение, которое может оказаться опасным для жизни. Глаза могут определить ваш риск для состояния с любым из этих шести основных предупреждений.

Артрит - это хроническое воспалительное заболевание, которое в первую очередь поражает суставы. Однако ревматоидный артрит иногда поражает другие части тела, включая глаза, пишет express.co.uk.

Одно из наиболее частых осложнений у людей, страдающих артритом, связано с проблемами зрения.

Это может привести к повреждению роговицы, которое в конечном итоге напрямую повлияет на ваше зрение, если его не лечить.

Эксперты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют определить потенциальную связь с вашими проблемами с глазами и артритом, чтобы обеспечить более быстрое лечение и избежать необратимых повреждений.

Согласно Баушу и Ломбу, шесть симптомов, обнаруживаемых в глазах, могут включать:

Покраснение глаз
Глазная боль
Сухость глаз
Затуманенное зрение
Ощущение сухости / песка в глазах
Чувствительность к свету.

Сухой глаз - распространенное состояние, при котором глаза не производят достаточного количества слез, что приводит к покраснению и раздражению, добавил сайт здоровья.

«Склерит поражает склеру или белую часть глаза, вызывая боль и воспаление.

«Увеит - это воспалительное заболевание, которое поражает сосудистую оболочку глаза или внутреннюю часть глаза.

Другие части тела, пораженные артритом, включают:

Кожа
Рот
Легкие
Сердце
Нервы.

Симптомы будут зависеть от пораженной части тела.

По данным Vasculitis UK, сыпь и язвы на коже - обычная проблема.

«Поражение нервов обычно вызывает онемение или покалывание, а также симптомы иголки и иголки, также может развиться мышечная слабость», - поясняет здоровый организм.

«Воспаление может развиться вокруг сердца (перикардит), что может вызвать боль в груди».

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