Симптомы артрита: шесть менее известных ранних симптомов, обнаруживаемых в ваших глазах - на что обращать внимание

Артрит - распространенная жалоба, характеризующаяся болезненными симптомами в суставах, включая скованность и припухлость. Если не лечить воспалительный артрит, он может воспалить кровеносные сосуды - осложнение, которое может оказаться опасным для жизни. Глаза могут определить ваш риск для состояния с любым из этих шести основных предупреждений.
Артрит - это хроническое воспалительное заболевание, которое в первую очередь поражает суставы. Однако ревматоидный артрит иногда поражает другие части тела, включая глаза, пишет express.co.uk.
Одно из наиболее частых осложнений у людей, страдающих артритом, связано с проблемами зрения.
Это может привести к повреждению роговицы, которое в конечном итоге напрямую повлияет на ваше зрение, если его не лечить.
Эксперты в области здравоохранения настоятельно рекомендуют определить потенциальную связь с вашими проблемами с глазами и артритом, чтобы обеспечить более быстрое лечение и избежать необратимых повреждений.
Согласно Баушу и Ломбу, шесть симптомов, обнаруживаемых в глазах, могут включать:
Покраснение глаз
Глазная боль
Сухость глаз
Затуманенное зрение
Ощущение сухости / песка в глазах
Чувствительность к свету.
Сухой глаз - распространенное состояние, при котором глаза не производят достаточного количества слез, что приводит к покраснению и раздражению, добавил сайт здоровья.
«Склерит поражает склеру или белую часть глаза, вызывая боль и воспаление.
«Увеит - это воспалительное заболевание, которое поражает сосудистую оболочку глаза или внутреннюю часть глаза.
Другие части тела, пораженные артритом, включают:
Кожа
Рот
Легкие
Сердце
Нервы.
Симптомы будут зависеть от пораженной части тела.
По данным Vasculitis UK, сыпь и язвы на коже - обычная проблема.
«Поражение нервов обычно вызывает онемение или покалывание, а также симптомы иголки и иголки, также может развиться мышечная слабость», - поясняет здоровый организм.
«Воспаление может развиться вокруг сердца (перикардит), что может вызвать боль в груди».