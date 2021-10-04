Cadillac меняет свой логотип для эпохи электромобилей

Бренд представил новую черно-белую версию своего фирменного герба на своих цифровых ресурсах, а вслед за ним - монохромный значок с подсветкой, который дебютирует с электрическим внедорожником Lyriq в следующем году, пишет foxnews.com.
В последний раз Cadillac изменил свой внешний вид в 2014 году, когда он начал переход с круглого значка, окруженного лавровым венком, на более широкий и гладкий щит, который сегодня присутствует на всех его автомобилях.
Представитель Fox News Autos сообщил, что цветная версия будет продолжена на устаревших моделях двигателей внутреннего сгорания, в то время как новая будет выпускаться с электрическими моделями, которые будут их заменять, пока в 2030 году она не станет полностью электрическим брендом.
«Новый герб вместе с нашим новым слоганом« Be Iconic »олицетворяет желание Cadillac отстаивать каждого из нас, чтобы мечтать о большем и стать самой вдохновляющей версией самих себя», - сказал он.
Тем не менее, вы уже можете получить серебристо-хромовые значки на неэлектрическом Cadillac. Escalade Sport предлагает их как часть своего пакета Onyx, и они могут быть заказаны как аксессуары, устанавливаемые дилером для некоторых других моделей, по данным GM Authority.
Lyriq имеет стартовую цену в 58 795 долларов, не включая сборы в пункте назначения, и планируется, что он появится в выставочных залах в первой половине 2022 года.