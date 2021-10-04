Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новые правила работы школ на 2021-2022 года: Все об уроках, каникулах, переменах, числе учеников в классе в пандемию коронавируса

5:02:5410/4/2021Фото: pixabay
0

Уже с этого года уроки в школах должны начинаться не раньше 8 часов утра. Проведение "нулевых" уроков и обучение в три смены под запретом. Уроки второй смены должны заканчиваться не позже 19 часов. Школьные каникулы должны длиться не меньше 7 календарных дней.

Школы и детские сады будут работать по новым правилам до 2027 года
Школы и детские сады будут работать по новым правилам до 2027 года

В России совсем скоро изменятся правила работы школ. Это стало возможным благодаря решению Роспотребнадзора. Стоит отметить, что изменения коснутся не только школ, но и детских садов, лагерей и других детских учреждений. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 начали работать с 1 января 2021 года. Срок применения правил - по 1 января 2027 года. Рассмотрим новый документ более детально.

Уже с этого года уроки в школах должны начинаться не раньше 8 часов утра. Проведение более ранних уроков и обучение в три смены под запретом. Уроки второй смены должны заканчиваться не позже 19 часов. Школьные каникулы должны длиться не меньше 7 календарных дней.

Также изменилась максимальная нагрузка на ребенка. Так, первоклассники не должны учиться более 4 уроков, 5 уроков разрешается один раз в неделю и то за счет физкультуры. Ученики первых классов должны заниматься только пять дней в неделю и только в первую смену. В сентябре, октябре - у них по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре - уже по 4 урока по 35 минут, а с января по май - уже 4 урока по 40 минут. В середине третьей четверти у них обязаны быть дополнительные каникулы.

Во 2-4 классах должно быть не более 5 уроков, и один раз в неделю - 6 уроков за счет физкультуры. В 5-6 классах - не более 6 уроков, в 7-11 классах - не более 7 уроков. Среда или четверг - облегченный день - "для предупреждения переутомления". Продолжительность урока - не более 45 минут, но кроме первых классов.

Длительность перемен между занятиями должна быть не менее 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена, которая длится 20-30 минут.

Также отмечается, что профильное обучение для учеников 10-11 классов не должно приводить к росту общей нагрузки.

Также изменился подход к оборудованию классов. Например, маленькие парты ставят ближе к доске, большие в конец кабинета. Под запретом в учебных кабинетах оказались табуретки и скамейки.

Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука должна составлять не менее - 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.

Отдельным блоком рассматривается электронное обучение школьников. Т

- интерактивной доской для детей до 10 лет нельзя пользоваться более 20 минут, детям старше 10 лет - более 30 минут,

- компьютером для детей 1-2 классов нельзя пользоваться более 20 минут, для учеников 2-4 классов не более 25 минут, для учеников 5-9 классов не более 30 минут, для учеников 10-11 классов не более 35 минут.

В процессе обучения необходимо проводить физкультминутки, гимнастику для глаз, контролировать осанку детей Отмечается, что все гаджеты нужно протирать дезинфицирующим раствором каждый день. Уроки старшеклассников не должен заканчиваться позже шести часов вчера, а рок не должен быть длиннее 40 минут.

Также в документе прописано, что школьников с симптомами ОРВИ на занятия не пустят. Их примут за парты только со справкой о здоровье от медика.

По новым правилам Роспотребнадзора на итоговую запрещено проводить более одного экзамена в день, а ждать его начала нельзя более получаса.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
школаинструкцияпандемия коронавирусаправила работы школ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ваша школа соблюдает все рекомендации?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Кузбассе ребенка едва не убили мешки с водой
5:55:21 10/4/2021
В Кузбассе ребенка едва не убили мешки с водой
В Новосибирске ведут поиски водителя, который нарушает ПДД и не получает штрафы
5:38:03 10/4/2021
В Новосибирске ведут поиски водителя, который нарушает ПДД и не получает штрафы
БердскВ Бердске хозяйка расстрелянного кота Феди напишет коллективное заявление на живодера в МВД Новосибирской области
5:26:47 10/4/2021
В Бердске хозяйка расстрелянного кота Феди напишет коллективное заявление на живодера в МВД Новосибирской области
Андрей Травников принял участие в работе Совета по поддержке развития университетов в рамках программы «Приоритет 2030»
5:13:18 10/4/2021
Андрей Травников принял участие в работе Совета по поддержке развития университетов в рамках программы «Приоритет 2030»
Новые правила работы школ на 2021-2022 года: Все об уроках, каникулах, переменах, числе учеников в классе в пандемию коронавируса
5:02:54 10/4/2021
Новые правила работы школ на 2021-2022 года: Все об уроках, каникулах, переменах, числе учеников в классе в пандемию коронавируса
Когда нельзя квасить капусту в октябре-2021: неблагоприятные дни по лунному календарю. Плюс отменный рецепт хрустящей капусты
5:00:50 10/4/2021
Когда нельзя квасить капусту в октябре-2021: неблагоприятные дни по лунному календарю. Плюс отменный рецепт хрустящей капусты
В Кемерове произошла массовая драка из-за ссоры в баре
4:48:21 10/4/2021
В Кемерове произошла массовая драка из-за ссоры в баре
Почему категорически запрещено есть рыбу и рыбачить 5 октября по народным приметам?
4:30:09 10/4/2021
Почему категорически запрещено есть рыбу и рыбачить 5 октября по народным приметам?
В Бердске и Новосибирске ПФР автоматом начислит выплаты инвалидам
4:28:33 10/4/2021
В Бердске и Новосибирске ПФР автоматом начислит выплаты инвалидам
В Новосибирск придут снег и заморозки на новой рабочей неделе
4:24:07 10/4/2021
В Новосибирск придут снег и заморозки на новой рабочей неделе