В России совсем скоро изменятся правила работы школ. Это стало возможным благодаря решению Роспотребнадзора. Стоит отметить, что изменения коснутся не только школ, но и детских садов, лагерей и других детских учреждений. Новые санитарные правила СП 2.4. 3648-20 начали работать с 1 января 2021 года. Срок применения правил - по 1 января 2027 года. Рассмотрим новый документ более детально.
Уже с этого года уроки в школах должны начинаться не раньше 8 часов утра. Проведение более ранних уроков и обучение в три смены под запретом. Уроки второй смены должны заканчиваться не позже 19 часов. Школьные каникулы должны длиться не меньше 7 календарных дней.
Также изменилась максимальная нагрузка на ребенка. Так, первоклассники не должны учиться более 4 уроков, 5 уроков разрешается один раз в неделю и то за счет физкультуры. Ученики первых классов должны заниматься только пять дней в неделю и только в первую смену. В сентябре, октябре - у них по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре - уже по 4 урока по 35 минут, а с января по май - уже 4 урока по 40 минут. В середине третьей четверти у них обязаны быть дополнительные каникулы.
Во 2-4 классах должно быть не более 5 уроков, и один раз в неделю - 6 уроков за счет физкультуры. В 5-6 классах - не более 6 уроков, в 7-11 классах - не более 7 уроков. Среда или четверг - облегченный день - "для предупреждения переутомления". Продолжительность урока - не более 45 минут, но кроме первых классов.
Длительность перемен между занятиями должна быть не менее 10 минут. После второго или третьего урока должна быть большая перемена, которая длится 20-30 минут.
Также отмечается, что профильное обучение для учеников 10-11 классов не должно приводить к росту общей нагрузки.
Также изменился подход к оборудованию классов. Например, маленькие парты ставят ближе к доске, большие в конец кабинета. Под запретом в учебных кабинетах оказались табуретки и скамейки.
Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука должна составлять не менее - 39,6 см, для планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается.
Отдельным блоком рассматривается электронное обучение школьников. Т
- интерактивной доской для детей до 10 лет нельзя пользоваться более 20 минут, детям старше 10 лет - более 30 минут,
- компьютером для детей 1-2 классов нельзя пользоваться более 20 минут, для учеников 2-4 классов не более 25 минут, для учеников 5-9 классов не более 30 минут, для учеников 10-11 классов не более 35 минут.
В процессе обучения необходимо проводить физкультминутки, гимнастику для глаз, контролировать осанку детей Отмечается, что все гаджеты нужно протирать дезинфицирующим раствором каждый день. Уроки старшеклассников не должен заканчиваться позже шести часов вчера, а рок не должен быть длиннее 40 минут.
Также в документе прописано, что школьников с симптомами ОРВИ на занятия не пустят. Их примут за парты только со справкой о здоровье от медика.
По новым правилам Роспотребнадзора на итоговую запрещено проводить более одного экзамена в день, а ждать его начала нельзя более получаса.