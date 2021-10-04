В Кузбассе ребенка едва не убили мешки с водой

4 октября в Ленинск-Кузнецком по проспекту Ленина, 86 жители выкидывали мешки с водой из окон. На жильца одной из квартир пожаловались очевидцы в социальных сетях.
По словам горожан, пакеты наполняли водой дети и сбрасывали с 9 этажа, ради шутки. Одной из попавших под «прикол» стала женщина с ребёнком. Горожанка заявила, что мешки просто невероятным истечением обстоятельств не попали в коляску, где находился маленький ребёнок. Как отмечает женщина, это просто чудо, что мешки упали за спиной, а не в 2-летнего ребенка. Жительница Ленинск-Кузнецкого отметила, что остаться мокрыми не так страшно, как получить реальные травмы от такой шутки.