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"Досье Пандоры" на президентов и чиновников из 91 страны опубликовали журналисты

6:37:4910/4/2021Фото: Pixabay
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В нем есть информация и о российских министрах и их офшорных счетах.

В списке есть имена россиян

Порядка 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков увидел свет после работы журналистов. Подборка получила название Pandora Papers («Досье Пандоры»), в ней фигурируют данные о 35 действующих и бывших национальных лидерах, а также 330 чиновниках из 91 страны, передает "Коммерсантъ".

В информации, опубликованной ICIJ также идет речь о миллиардерах России. В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка, — отмечается в тексте.

Так, например, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш использовал офшорную инвестиционную компанию для приобретения недвижимости на юге Франции стоимостью $22 млн. Стоит добавить, король Иордании Абдалла II через три офшорные компании тайно приобрел три особняка в Малибу за $68 млн.
А вот что касается россиян, в документах упоминаются в том числе гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев.

Напомним, еще в 2016 году ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты получили название «Панамское досье». На следующий год консорциум опубликовал выдержки примерно из 13,4 млн документов.

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