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04.10
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Бердск в лидерах среди городов региона по самым плохим дорогам

6:48:5910/4/2021Фото: Pexels
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Ситуация ухудшается с каждым годом.

Чиновники объясняют эти проблемы низким качеством дорог

В России, как говорится, две проблемы: дураки и дороги. И вот со вторым пунктом в регионе все очень печально. Более половины магистралей региона не отвечают нормативам, причём с каждым годом ситуация ухудшается, из-за погодных условий, количества транспорта.

Стоит отметить, что за два года (2018–2020) доля «ненормативных» дорог в регионе выросла более чем на четверть: с 39,5 % до 50,5 %.
Самые плохие дороги выявлены в следующих трёх городах: Искитиме (85,16 %), Бердске (71,9 %) и Оби (71,7 %).

Такая же ситуация и в регионе: наихудшие дороги (самая высокая доля «ненормативных» дорог) — в Кочковском (85,7 %), Барабинском (85,3 %) Кыштовском (78 %), Чистоозерном (73,7 %) и Маслянинском (70,2 %) районах, сообщает сводный доклад Новосибирской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2020 года.

Чиновники объясняют эти проблемы низким качеством дорог, которое обуславливается временными издержками, связанными с решением вопроса по оформлению в муниципальную собственность дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Давайте будем честными, проблемы с дорогами касаются не только автомобилистов, но и пешеходов, которые не могут, по объективным причинам, следовать четко своим путем, им приходится тоже придумывать планы обхода ям, трещин и т.д.

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