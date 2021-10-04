Группа «Тату» заявила о своем возрождении и съемках сериала о солистках

В своем профиле в Инстаграм Елена Катина выложила видео с обращением к поклонникам о том, что официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года.
После продолжительных слухов, споров и скандалов появилась информация от самих солисток, что они вновь выйдут на сцену. Катина также добавила, что выступит со второй солисткой группы Юлией Волковой. Ну и вишенкой на торте ликующих фанатов стал анонс выхода сериала о «Тату» с участием двух солисток на одной из стриминговых площадок.
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Напомним, российская музыкальная поп-группа, состоявшая из двух певиц Елены Катиной и Юлии Волковой, была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. На протяжении карьеры их композиции возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах.
Затем появились предположения о серьезных конфликтах между девушками. Уже в марте 2009 года менеджер группы заявил о сольных проектах каждой из солисток и прекращении работы группы в полномасштабном режиме. Окончательно распался творческий коллектив в 2014 году.