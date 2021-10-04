5 октября — День смерти пророка Мухаммеда: как правоверные мусульмане обязаны по Корану прожить день

5 октября мусульмане всего мира отмечают День смерти великого пророка Мухаммеда, ушедшего из этого мира в возрасте 61 года в 632 году.
История великого пророка Мухаммеда
Абуль-Касим Мухаммед (или Мухаммад) родился в 571 году. Всю свою жизнь мужчина посвятил Всевышнему Аллаху. Именно Мухаммеду Бог передал главнейшую книгу ислама — Коран. Благодаря божественным наставлениям пророк Мухаммед смог основать мусульманскую умму. Однако для этого ему пришлось пройти тяжелый путь.
Несмотря на все жизненные тяжбы, он прожил до 61 года и тяжело заболел. За два года до смерти пророк смог уговорить жителей Мекки принять ислам и стать честными мусульманами. После в 632 году он находился в Медине, где и окончил свой жизненный путь 5 октября, оставив свое имя в истории навечно.
Отмечается, что многие мусульмане равноценно относятся к христианской Библии. Они утверждают, что часть текста посвящена именно пророку Мухаммеду.
Запреты 5 октября
В этот день категорически запрещено ругаться, ссориться и вступать в конфликты. Особенно важно не проводить громкие гулянья, поскольку именно в этот день умер великий пророк.
Также 5 октября ни в коем случае нельзя отказываться от предоставления помощи тем, кому она действительно нужна.
Традиции в День смерти пророка Мухаммеда
В этот день нужно молиться великому Аллаху. Важной традицией в эту дату является семейное времяпровождение. Родственники собирались, чтобы вместе почитать Коран и вспомнить достижения пророка Мухаммеда. В идеале можно посетить мечеть и поприсутствовать на службе.
Пост в День смерти пророка необязателен. Его можно соблюдать по желанию.
Напомним, что 3 октября был совершен теракт в столице Афганистане, в результате которого погибло более 10 человек. Взрыв произошел прямо у мечети и был запланирован, чтобы подорвать действующую власть. Подробности читайте в нашем материале.