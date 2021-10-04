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04.10
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В Красноярске в школе произошло массовое отравление детей

8:37:0410/4/2021Фото: Pixabay
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Второклассники школы №76 почувствовали симптомы отравления после обеда в столовой.

Руководство школы не признают вину

Родители школьников жалуются на качество питания в Красноярской школе №76. Мама одной из учениц рассказала, что в ночь с 30 сентября на 1 октября у ребенка появились симптомы отравления – температура, боль в животе и рвота.

Как оказалось позже, девочка страдала отравлением не одна.

По словам родителей, всего отравились 7 школьников. Предположительно, причиной плохого самочувствия стал сок. Однако руководство школы встало на защиту столовой и вину не признало. Женщина отметила, что это не первый случай отравления.

-Единственное, что было предложено – это произвести родительский контроль. В этой школе такое происходило уже ни раз, но никакой родительский контроль ничего добиться не может. В прошлом году мы тоже травились, но это было не так массово и оттого незаметно. Лично мой ребенок в этой столовой есть больше не будет – раньше она не питалась там, а на второй раз – отравилась. Но есть дети, которые ходят в продлëнку, и у них просто нет выбора. Зачем нужно бесплатное питание в начальное школе, если дети травятся?,- негодует мама школьницы.

В управлении образования города сообщили, что будут выяснять подробности случившегося.

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