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04.10
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Россияне смогут получить кредит прямо в банкоматах

10:15:1010/4/2021Фото: Pixabay
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Сбербанк реализовал новую возможность для клиентов — теперь оформить и получить потребительский кредит без обеспечения можно в банкоматах.

Теперь кредит можно взять без помощи сотрудника банка

Сегодня, 4 октября, стало известно о новом функционале банкоматов Сбербанка. Теперь можно будет оформить кредит максимально быстро. Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, максимальная — 5 миллионов рублей для клиентов зарплатных проектов и 3 миллиона рублей — для остальных категорий клиентов. Такая услуга станет возможной на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном.

Таким образом, для оформления заявки на кредит нужно будет авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем указать нужную сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адреса, указать контактный номер телефона и в завершение ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Если они устраивают клиента, ему достаточно подтвердить заявку вводом ПИН-кода карты. Далее заявка направляется на рассмотрение.

За две минуты заявка будет рассмотрена и прислан результат. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней.

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