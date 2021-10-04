Россияне смогут получить кредит прямо в банкоматах

Сегодня, 4 октября, стало известно о новом функционале банкоматов Сбербанка. Теперь можно будет оформить кредит максимально быстро. Минимальная сумма кредита составляет 30 тысяч рублей, максимальная — 5 миллионов рублей для клиентов зарплатных проектов и 3 миллиона рублей — для остальных категорий клиентов. Такая услуга станет возможной на устройствах самообслуживания с сенсорным экраном.
Таким образом, для оформления заявки на кредит нужно будет авторизоваться в банкомате по карте и выбрать в меню опцию «Взять кредит». Затем указать нужную сумму и срок, проверить правильность паспортных данных, адреса, указать контактный номер телефона и в завершение ознакомиться с предварительными условиями по кредиту. Если они устраивают клиента, ему достаточно подтвердить заявку вводом ПИН-кода карты. Далее заявка направляется на рассмотрение.
За две минуты заявка будет рассмотрена и прислан результат. При положительном решении кредит можно получить в течение 30 дней.