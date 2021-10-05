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5 октября – День учителя в России: искренние открытки и милые стихи для отправки по вотсап

12:15:1310/5/2021Фото: bonnycards.ru
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День учителя в России отмечается ежегодно 5 октября. Дата совпадает с Всемирным днем учителя.

День учителя

Вы учитель, и это почетно!
Поздравляю я Вас от души!
Обучаете Вы превосходно,
Вам желаю успехов больших!

Пусть удача всегда будет с Вами,
В сердце Вашем пусть счастье живет!
И пусть все, что лишь было мечтами,
Станет явью без лишних забот!

День учителя

Пусть День учителя откроет дверь к добру,
А на лице улыбка ярче загорится,
Теплее станет даже октябрю,
Мечта заветная скорей осуществится!

Пускай успехи осень принесёт,
И бодростью прохладной вдохновляет,
Чтоб с радостью прошёл учебный год,
И счастье лишь в глазах всегда сияло!

День учителя

С Всемирным днем учителя!
Побед во всем значительных,
Спокойных, крепких нервов,
Идей и вдохновенья.

Всегда чтоб уважали Вас, с улыбкою встречали. Здоровья Вам, терпенья, И радостных мгновений.

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

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