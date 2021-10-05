5 октября – День учителя в России: искренние открытки и милые стихи для отправки по вотсап

Вы учитель, и это почетно!
Поздравляю я Вас от души!
Обучаете Вы превосходно,
Вам желаю успехов больших!
Пусть удача всегда будет с Вами,
В сердце Вашем пусть счастье живет!
И пусть все, что лишь было мечтами,
Станет явью без лишних забот!
Пусть День учителя откроет дверь к добру,
А на лице улыбка ярче загорится,
Теплее станет даже октябрю,
Мечта заветная скорей осуществится!
Пускай успехи осень принесёт,
И бодростью прохладной вдохновляет,
Чтоб с радостью прошёл учебный год,
И счастье лишь в глазах всегда сияло!
С Всемирным днем учителя!
Побед во всем значительных,
Спокойных, крепких нервов,
Идей и вдохновенья.
Всегда чтоб уважали Вас, с улыбкою встречали. Здоровья Вам, терпенья, И радостных мгновений.
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru