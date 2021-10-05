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05.10
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Почему возникает головная боль при магнитных бурях? Как ее отличить от мигрени

12:00:3010/5/2021Фото: Pixabay
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В этом месяце магнитные бури ожидаются целых 3 раза. Кроме этого, есть риск появления еще 7 небольших всплесков солнечной активности.

Магнитные бури способны вызвать не только головную боль, но и ряд других беспокойных симптомов
Магнитные бури способны вызвать не только головную боль, но и ряд других беспокойных симптомов

Магнитные бури являются последствием чрезвычайно сильной солнечной активности. Большая часть таких бурь остаются бесследными для большинства людей. Ощущают их чаще всего лишь метеозависимые, а также люди преклонного возраста. Но бывают ситуации, когда магнитные бури обладают неимоверной силой, способной сказаться на самочувствии огромного числа людей. Именно поэтому лучше всего быть во всеоружии и знать, когда ждать противника своего здоровья.

Когда в октябре 2021 года пройдут магнитные бури?

В этом месяце магнитные бури пройдут 10, 19 и 30 октября. Это стопроцентные даты, когда самочувствие человека может ухудшиться.

Кроме этого, есть дни с небольшими магнитными всплесками. Их мало кто почувствует, но лучше быть в курсе. Ожидать такие всплески стоит с 15 по 18 октября, а также 20 и 29 числа этого месяца.

Как отличить последствия магнитной бури от обыкновенной мигрени?

Отличить симптомы, вызванные магнитной бурей, от мигрени достаточно просто. В случае мигрени основным и чаще всего единственным последствием для человека является головная боль. Магнитная буря же вызывает комплексные осложнения со здоровьем. Если воздействие солнечной активности есть, то будет ощущаться ряд неприятных симптомов: повышенное давление, головная боль, слабость, тахикардия, ухудшение настроения, стресс, а также обострение хронических заболеваний. Более того, магнитная буря может стать провокатором появления инсульта или инфаркта.

Как пережить неблагоприятные дни?

Чтобы пережить этот тяжелый период, нужно быть готовым к нему заранее: человек должен закупиться лекарственными препаратами, проконсультироваться с врачом, постараться отказаться от физического труда, а также избегать употребления кофеина, таурина, алкоголя, жирной и острой пищи. Лучше всего сесть на диету, пока буря не закончится.

Напомним, что сегодня, 5 октября, проходит сильная магнитная буря. О своем самочувствии сообщили наши читатели.

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магнитные буриголовная больсолнечная активность
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