Почему возникает головная боль при магнитных бурях? Как ее отличить от мигрени

Магнитные бури являются последствием чрезвычайно сильной солнечной активности. Большая часть таких бурь остаются бесследными для большинства людей. Ощущают их чаще всего лишь метеозависимые, а также люди преклонного возраста. Но бывают ситуации, когда магнитные бури обладают неимоверной силой, способной сказаться на самочувствии огромного числа людей. Именно поэтому лучше всего быть во всеоружии и знать, когда ждать противника своего здоровья.
Когда в октябре 2021 года пройдут магнитные бури?
В этом месяце магнитные бури пройдут 10, 19 и 30 октября. Это стопроцентные даты, когда самочувствие человека может ухудшиться.
Кроме этого, есть дни с небольшими магнитными всплесками. Их мало кто почувствует, но лучше быть в курсе. Ожидать такие всплески стоит с 15 по 18 октября, а также 20 и 29 числа этого месяца.
Как отличить последствия магнитной бури от обыкновенной мигрени?
Отличить симптомы, вызванные магнитной бурей, от мигрени достаточно просто. В случае мигрени основным и чаще всего единственным последствием для человека является головная боль. Магнитная буря же вызывает комплексные осложнения со здоровьем. Если воздействие солнечной активности есть, то будет ощущаться ряд неприятных симптомов: повышенное давление, головная боль, слабость, тахикардия, ухудшение настроения, стресс, а также обострение хронических заболеваний. Более того, магнитная буря может стать провокатором появления инсульта или инфаркта.
Как пережить неблагоприятные дни?
Чтобы пережить этот тяжелый период, нужно быть готовым к нему заранее: человек должен закупиться лекарственными препаратами, проконсультироваться с врачом, постараться отказаться от физического труда, а также избегать употребления кофеина, таурина, алкоголя, жирной и острой пищи. Лучше всего сесть на диету, пока буря не закончится.
Напомним, что сегодня, 5 октября, проходит сильная магнитная буря. О своем самочувствии сообщили наши читатели.