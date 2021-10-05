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Под Бердском приют для бездомных «Шанс» закрыли на карантин. Больше 50% постояльцев страшно кашляют и чихают

6:04:2910/5/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Руководство решило не пренебрегать мерами безопасности по совету главврача Дробинской. Для работников открыт отдельный вход в помещение.

Приют открылся в новом месте совсем недавно
Приют открылся в новом месте совсем недавно

Социальный приют «Шанс» закрыт на карантин. Об этом «Курьер.Среда» сообщил директор "Шанса" Александр Криволуцкий.

Как сообщил Александр, данное решение было принято, посоветовавшись с главврачом Бердска Аллой Дробинской. По статистике заболели больше 50% реабилитировавшихся.

- ОРВИ. Все с соплями, кашляют, - сообщил журналистам Александр 5 октября.

Отметим, что в таких условиях велика вероятность распространения и коронавируса, однако Александр Криволуцкий заверил, что все меры безопасности соблюдены. Для работников приюта есть отдельный вход в здание.

Также стало известно, что в приюте «Шанс» открылась и своя мини-пекарня. Хлебобулочные изделия работники пока пекут "для своих". Об этом читайте на сайте «Курьер.Среда» в ближайшее время.

Напомним, что приют «Шанс» открыт для пожилых людей, в том числе бездомных, которые хотят пройти добровольную социальную реабилитацию, избавиться от зависимостей. В реабилитационном центре созданы для этого все условия. В центре работают специалисты с медицинским образованием, психологи и консультанты. Множество семей уже восстановлено и им оказана помощь.

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