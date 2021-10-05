Операционная система Windows 11 вышла в свет раньше срока

4 октября американская компания Microsoft официально представила пользователям новую операционную систему (ОС) Windows 11, выпуск новой «операционки» получился досрочным, отмечает портал The Verge.
Надо отметить, что новую операционную систему уже можно скачать и установить на свое устройство. Изначально выпуск новой ОС был запланирован на 5 октября.
Как заявили в компании, Windows 11 — это новый опыт для всех, призванный приблизить вас к тому, что вы любите.
Однако даже минимальные требования Microsoft к компьютерам для Windows 11 стали гораздо строже: установить операционную систему получится на компьютер с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Также потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.