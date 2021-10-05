В России стартовал осенний призыв-2021: С какими болезнями не возьмут в армию - полный список

В России стартовал осенний призыв в армию-2021. Напомним, он начался с 1 октября и продлится до 31 декабря 2021 года. Следующий призыв состоится традиционно весной - с 1 апреля по 15 июля 2022 года. «Курьер.Среда» рассказывает, кто точно попадет на год в армию, а кто по причине болезни не сможет служить.
Стоит отметить, что молодых россиян из села, которые заняты на посевных и уборочных работах, призывают на военную службу лишь осенью. Для призывников из отдельных районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, кампания сокращена на месяц. Так, весенний призыв для них стартует с 1 мая по 15 июля, а осенний — с 1 ноября по 31 декабря.
Планы по призыву определяет своим указом президент России Владимир Путин. Этой осенью военкоматы должны привлечь на службу в армию 127 000 россиян. Стоит отметить, что в армию России могут попасть только мужчины от 18 до 27 лет, которые еще не служили в армии и не имеют отсрочек от службы. Также в армию заберут тех мужчин, которые имеют гражданство России и постоянно проживают в родной стране.
Кого точно не заберут в армию:
Получили в военкомате отсрочку от призыва по учебе, семейным обстоятельствам, состоянию здоровья или работе.
Признаны ограниченно годными к службе по состоянию здоровья (категория годности В) или негодными к службе по состоянию здоровья (категория годности Д).
Окончили аспирантуру и получили ученую степень.
Находятся под дознанием или имеют непогашенную судимость.
Отец и/или брат которых погибли при исполнении обязанностей во время службы или военных сборов.
Вышли за рамки призывного возраста. Например, исполнилось 27 и более лет.
Прошли обучение на военной кафедре или в ВУЦ и получили военный билет офицера запаса.
С какими болезнями не заберут в армию
Согласно расписанию болезней, которое содержится в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 года (оно действует и на сегодняшний день), в армию не берут молодых людей с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, злокачественными новообразованиями, бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболеваниями. Полный список включает десятки заболеваний и патологий. Среди них:
плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий; заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы; глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной; полная глухота и глухонемота; отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти; пародонтит или пародонтоз тяжелой степени; болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух; астма; врожденные аномалии органов дыхания; туберкулез в активной форме; гипертония первой и более высоких степеней. (Показатель должен быть от 140 верхнего систолического давления и 90 нижнего диастолического); заболевания пищевода, кишечника (кроме двенадцатиперстной кишки), брюшины со значительным нарушением функций; тяжелые инфекционные заболевания кишечника; грыжа Шморля; сильное искривление позвоночника (если угол искривления более 17 градусов, а сам дефект сопровождается болевым синдромом, ограничением в движениях и мышчной силе) деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие; болезни почек, почечная недостаточность; травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС; язва желудка или двенадцатиперстной кишки; хронический панкреатит; ишемическая болезнь сердца; врожденный порок сердца; заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений; заболевания сосудов спинного и головного мозга; травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций; врожденный сифилис; хронический простатит; шизофрения; различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие); регулярные приступы эпилепсии; умственная отсталость; геморрой 2 и 3 стадии; воспалительные заболевания ЦНС; онкология; экзема со склонностью к рецидивам; критический избыточный или недостаточный вес (меньше 45 килограммов и с алиментарным ожирением 3-4 степени (индекс массы тела больше 40); рост ниже 150 сантиметров.
Полный список заболеваний, с которыми не берут в армию можно посмотреть в постановлении правительства РФ от 04.07.2013 N 565 (ред. от 01.06.2020) "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе".