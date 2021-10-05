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Итоговое сочинение 2022: Список примерных заданий для выпускников 11-х классов

7:38:3310/5/2021Фото: pixabay
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Как отмечают педагоги, каждый выпускник должен идеально подготовится к декабрьскому сочинении. Ведь главным критерием оценки станут соответствие выбранной теме и присутствие литературных аргументов в сочинении.

Выпускники 11-х классов напишут сочинение в декабре 2021 года
Выпускники 11-х классов напишут сочинение в декабре 2021 года

Выпускники 11-х классов в 2021-2022 учебном году напишут итоговое сочинение 1 декабря 2021 года. Ученики потратят на работу, благодаря которой произойдет допуск в выпускным экзаменам в мае 2022 года, четыре часа. В конце августа этого года Федеральный институт педагогических измерений опубликовал пять направлений сочинения для выпускников 11-х классов. При этом в каждом направлении есть лишь намек на общий смысл задания, который необходимо будет отразить в сочинении. Окончательные темы итогового сочинения обнародуют ученикам прямо перед началом работы. Ученикам предстоит выбрать одну темы сочинения из пяти предложенных.

Как отмечают педагоги, каждый выпускник должен идеально подготовится к декабрьскому сочинении. Ведь главным критерием оценки станут соответствие выбранной теме и присутствие литературных аргументов в сочинении.

Тема дороги

В этом направлении соединены воедино реальные и метафорические путешествия человека. Косвенно речь коснется жизненного пути героя. Если выпускник выбрал это направление, то ему стоит прочитать мемуары, дневники, биографии знаменитых людей. В сочинении нужно отразить примеры из литературы. Дорожные рассуждения легко найти в «Герое нашего времени» Ломоносова, «Вокруг света» Верна, «Метели» Сорокина, «Белом безмолвии» Лондона.


Тема технологий

Выпускнику придется порассуждать о внедрении технологий в современный мир и как они могут отразиться на жизни человечества в условиях реального времени. Например, порассуждать на тему, внедрение технологий во все сферы жизни помогло бы облегчить пандемию коронавируса, сделав обучение дистанционным. Здесь стоит рассмотреть обратную сторону медали. В качестве примера в литературе обратите внимание на «Дивный новый мир» Хаксли, и «Мы» Замятина», и «481 по Фаренгейту» Бредбери.

Тема морального выбора

С каждым годом человек взрослеет. У него появляются желания, которые могут повлиять на внешний мир, а не только на его собственную жизнь. Как найти грань между добром и злом, не запутаться в своих решениях и провести достойную жизнь? Пишущему сочинение на эту тему помогут «Преступление и наказание» Достоевского, «Повелителя мух» Голдинга, «Тараса Бульбу» Гоголя и «Мелкого беса» Сологуба. Тема искусства

Выбравший эту тему сочинения может проявить фантазию. Ведь здесь можно рассуждать о современном кино, театре, книгах и картинах. Что на вас произвело впечатление, какое событие в истории искусства навсегда останется там? Здесь для подготовки идеально подойдет классическая литература. Например, «Гранатовый браслет» Куприна, «Мастер и Маргарита» Булгакова, даже «Непобедимое солнце» Пелевина или «Земля» Елизарова.


Тема патриотизма

Направление опирается на поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», так как ее автор в конце 2021 года отметит 200-летний юбилей. Сочинения здесь затронут взаимоотношения между гражданином и страной. Как можно изменить жизнь к лучшему, если не откладывать изменения собственного "я" уже сегодня. а не с понедельника. Основой для подготовки к этому направлению темы станут «Война и мир» Толстого, «Недоросль» Фонвизина, «Зоя Космодемьянская» Успенского и «1984» Оруэлла.

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итоговое сочинениенаправления темвыпускники 11- классов
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