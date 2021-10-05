Итоговое сочинение 2022: Список примерных заданий для выпускников 11-х классов

Выпускники 11-х классов в 2021-2022 учебном году напишут итоговое сочинение 1 декабря 2021 года. Ученики потратят на работу, благодаря которой произойдет допуск в выпускным экзаменам в мае 2022 года, четыре часа. В конце августа этого года Федеральный институт педагогических измерений опубликовал пять направлений сочинения для выпускников 11-х классов. При этом в каждом направлении есть лишь намек на общий смысл задания, который необходимо будет отразить в сочинении. Окончательные темы итогового сочинения обнародуют ученикам прямо перед началом работы. Ученикам предстоит выбрать одну темы сочинения из пяти предложенных.
Как отмечают педагоги, каждый выпускник должен идеально подготовится к декабрьскому сочинении. Ведь главным критерием оценки станут соответствие выбранной теме и присутствие литературных аргументов в сочинении.
Тема дороги
В этом направлении соединены воедино реальные и метафорические путешествия человека. Косвенно речь коснется жизненного пути героя. Если выпускник выбрал это направление, то ему стоит прочитать мемуары, дневники, биографии знаменитых людей. В сочинении нужно отразить примеры из литературы. Дорожные рассуждения легко найти в «Герое нашего времени» Ломоносова, «Вокруг света» Верна, «Метели» Сорокина, «Белом безмолвии» Лондона.
Тема технологий
Выпускнику придется порассуждать о внедрении технологий в современный мир и как они могут отразиться на жизни человечества в условиях реального времени. Например, порассуждать на тему, внедрение технологий во все сферы жизни помогло бы облегчить пандемию коронавируса, сделав обучение дистанционным. Здесь стоит рассмотреть обратную сторону медали. В качестве примера в литературе обратите внимание на «Дивный новый мир» Хаксли, и «Мы» Замятина», и «481 по Фаренгейту» Бредбери.
Тема морального выбора
С каждым годом человек взрослеет. У него появляются желания, которые могут повлиять на внешний мир, а не только на его собственную жизнь. Как найти грань между добром и злом, не запутаться в своих решениях и провести достойную жизнь? Пишущему сочинение на эту тему помогут «Преступление и наказание» Достоевского, «Повелителя мух» Голдинга, «Тараса Бульбу» Гоголя и «Мелкого беса» Сологуба. Тема искусства
Выбравший эту тему сочинения может проявить фантазию. Ведь здесь можно рассуждать о современном кино, театре, книгах и картинах. Что на вас произвело впечатление, какое событие в истории искусства навсегда останется там? Здесь для подготовки идеально подойдет классическая литература. Например, «Гранатовый браслет» Куприна, «Мастер и Маргарита» Булгакова, даже «Непобедимое солнце» Пелевина или «Земля» Елизарова.
Тема патриотизма
Направление опирается на поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», так как ее автор в конце 2021 года отметит 200-летний юбилей. Сочинения здесь затронут взаимоотношения между гражданином и страной. Как можно изменить жизнь к лучшему, если не откладывать изменения собственного "я" уже сегодня. а не с понедельника. Основой для подготовки к этому направлению темы станут «Война и мир» Толстого, «Недоросль» Фонвизина, «Зоя Космодемьянская» Успенского и «1984» Оруэлла.