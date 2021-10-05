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05.10
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Названы возможные причины сбоев популярных соцсетей 4 октября

4:24:4310/5/2021Фото: Pixabay
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Есть вероятность, что такие же массовые неполадки предстоят еще раз.

Предположение, что сбои произошли от хакерских атак, обсуждают эксперты

Специалисты до сих пор пытаются выяснить настоящие причины ошибок работы в Facebook в понедельник. Однако приложения пока что работают, но с перебоями. Утверждается, что решение проблемы было трудным и требовало решительных мер. Для IТ-специалистов уже ясно одно: следующее отключение серверов и работы приложений лишь вопрос времени, сообщает издание «Focus Online».

Отметим, проблема вроде бы решена, и все больше и больше пользователей снова получают доступ к социальным сетям. Но даже если все снова заработает в 100% мощности, то, по оценкам экспертов, возможен новый полный отказ.

В то время как Facebook изначально не комментировал причины неисправности, эксперты предположили ошибку конфигурации в сетевой инфраструктуре, которая сделала все сервисы Facebook недоступными. Сбой в так называемой службе DNS гарантирует, что имена веб-сайтов, набранные буквами, переводятся в IP-адреса, чтобы к ним можно было получить доступ.

Простым языком о проблемах рассказал Рюдигер Трост из компании по обеспечению IТ-безопасности F-Secure. Он объяснил, что сервисы Facebook, WhatsApp и Instagram все еще существуют, но в Интернете практически нет ссылки на них. Как будто кто-то убрал указатели выхода на приложения в мировой сети.

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соцсетисбоихакерская атака
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