В Новосибирской области мужчина уронил килограмм героина, когда садился в машину ДПС

5 октября, утром, экипаж ГИБДД во время патрулирования заметил пешехода, который шёл по обочине дороги со стороны с. Криводановки в сторону г. Новосибирска. Молодой человек не был в одежде без светоотражающих элементов, чем нарушил ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.
Автоинспекторы пригласили его проследовать в служебный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении.
Как отмечают инспекторы, мужчина нервничал и очень был взволнован. И в момент, когда он садился в машину, у него выпал черный пакет, в котором находился свёрток с порошкообразным веществом белого цвета.
Сразу же на место была вызвана следственно-оперативная группа полиции. После экспертизы оказалось, что в свёртке находится героин массой 1 килограмм.
29-летний парень прибыл в Новосибирск из соседнего региона. По его легенде, цель приезда – поиск работы. По данному факту следователями № 4 «Криводановский» МО МВД России «Новосибирский» возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.