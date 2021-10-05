Школьные каникулы 2021: Точные даты осенних, зимних и весенних каникул для школьников России на учебный год 2021-2022

В России стали известны все даты школьных каникул на 2021-2022 учебный год. В самое ближайшее время ученики начнутся отдых на осенних каникулах. Первый в этом учебном году отдых от занятий продлится в течение 7 дней. Стоит отметить, что ежегодно министерство образования России публикует рекомендуемые даты каникул для школ. По правилам страны, учебные заведения могут самостоятельно определять такие даты. Но, как правило, они на 100% совпадают с рекомендациями Минобра.
Даты каникул в учебном году 2021-2022:
Осенние каникулы стартуют с 1 ноября и закончатся 7 ноября 2021 года.
Зимние каникулы начнутся с 25 декабря 2021 года и закончатся 9 января 2022 года.
Весной ученики будут отдыхать с 27 марта по 3 апреля 2022 года.
И самые длинные каникулы - летние - продлятся в течение 92 дней с 1 июня до 31 августа. Ученики девятых классов будут отдыхать меньше других из-за выпускных экзаменов - с 11 июня.