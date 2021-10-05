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Школьные каникулы 2021: Точные даты осенних, зимних и весенних каникул для школьников России на учебный год 2021-2022

8:45:1310/5/2021Фото: pixabay
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Ежегодно министерство образования России публикует рекомендуемые даты каникул для школ. По правилам страны, учебные заведения могут самостоятельно определять такие даты. Но, как правило, они на 100% совпадают с рекомендациями Минобра.

Осенние каникулы наступят совсем скоро
Осенние каникулы наступят совсем скоро

В России стали известны все даты школьных каникул на 2021-2022 учебный год. В самое ближайшее время ученики начнутся отдых на осенних каникулах. Первый в этом учебном году отдых от занятий продлится в течение 7 дней. Стоит отметить, что ежегодно министерство образования России публикует рекомендуемые даты каникул для школ. По правилам страны, учебные заведения могут самостоятельно определять такие даты. Но, как правило, они на 100% совпадают с рекомендациями Минобра.

Даты каникул в учебном году 2021-2022:

Осенние каникулы стартуют с 1 ноября и закончатся 7 ноября 2021 года.

Зимние каникулы начнутся с 25 декабря 2021 года и закончатся 9 января 2022 года.

Весной ученики будут отдыхать с 27 марта по 3 апреля 2022 года.

И самые длинные каникулы - летние - продлятся в течение 92 дней с 1 июня до 31 августа. Ученики девятых классов будут отдыхать меньше других из-за выпускных экзаменов - с 11 июня.

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школьникиканикулыучебный год 2021-2022
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