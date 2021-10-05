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05.10
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Моя подруга сияла красотой до замужества, а потом превратилась в клушу

9:06:5310/5/2021
0

Она была такой красавицей, ну прямо таки роковая красота. Это не передать. Ну просто фонари на улице искрили и перегорали. Там и фигура огонь и лицо. Но все это было. А потом она...Вышла замуж.

свадьба
Брак меняет людей

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Есть у меня подруга. Она была такой красавицей, ну прямо таки роковая красота. Это не передать. Ну просто фонари на улице искрили и перегорали. Там и фигура огонь и лицо. Но все это было. А потом она...Вышла замуж. Морда расползлась, фигура поплыла. Она стала вообще неинтересной внешне! Нет искры. Для меня такое ощущение, что ее...как будто убили блин. Она стала обычной клушей. И как то блин обидно, что она больше не станет прежней. Мне не нужен психоанализ, да, это ее дело. Но так обидно как-то.

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