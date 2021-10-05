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Яркие открытки на День страховщика 6 октября и слова добра и мира

1:15:3310/5/2021Фото: fresh-cards.ru
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День российского страховщика — профессиональный праздник работников страховых компаний России. Эта дата отмечается ежегодно, 6 октября.

День страховщика

Страховщик, прими сегодня
Поздравления в праздник твой,
Страховать здоровье, жизни
Выбрал ты своей судьбой.

Я желаю жить счастливо,
Денег много получать,
От уныния и обиды
Всех скорей застраховать.

Пусть везет тебе в работе,
В жизни личной и любви,
А стремление к победам
Пусть всегда кипит в крови.

День страховщика

Застрахуешь всё, что надо:
Дом, машину, дачу с садом,
Тебе в деле равных нет,
Каждый в выгоде клиент.

Деньги пусть к тебе текут,
На успех лежит маршрут,
И любимая работа
Пусть проходит беззаботно!

День страховщика

Пусть беды строят планы, От них у нас лекарство — Застраховать всё надо, Да даже если царство! Работать надо вежливо, А полис страховой Всех защитит по-прежнему, Ответит головой! Как праздник приближается ... страховку доставай! Работа продолжается У вас и в праздник, знай!

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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