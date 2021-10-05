Яркие открытки на День страховщика 6 октября и слова добра и мира

Страховщик, прими сегодня
Поздравления в праздник твой,
Страховать здоровье, жизни
Выбрал ты своей судьбой.
Я желаю жить счастливо,
Денег много получать,
От уныния и обиды
Всех скорей застраховать.
Пусть везет тебе в работе,
В жизни личной и любви,
А стремление к победам
Пусть всегда кипит в крови.
Застрахуешь всё, что надо:
Дом, машину, дачу с садом,
Тебе в деле равных нет,
Каждый в выгоде клиент.
Деньги пусть к тебе текут,
На успех лежит маршрут,
И любимая работа
Пусть проходит беззаботно!
Пусть беды строят планы, От них у нас лекарство — Застраховать всё надо, Да даже если царство! Работать надо вежливо, А полис страховой Всех защитит по-прежнему, Ответит головой! Как праздник приближается ... страховку доставай! Работа продолжается У вас и в праздник, знай!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru