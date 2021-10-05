В Новосибирской области сотрудник ФСИН пойдет под суд за взятки

На 5 октября СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бывшего сотрудника уголовно-исполнительной системы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По данным ведомства, в 2020 году в период с августа по октябрь обвиняемый, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег в общей сумме 12150 рублей, за отказ изъятия мобильного телефона у осужденного, в обещании сокрытия мобильного телефона при проведении обысковых мероприятий. Полученными в качестве взятки денежными средствами фигурант по делу распорядился по своему усмотрению.
Также в сентябре 2020 года обвиняемый получил взятку в виде наручных часов, стоимостью 13440 рублей по той же самой причине.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено Барабинский районный суд Новосибирской области.