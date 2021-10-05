В Крыму задержан мэр Евпатории Роман Тихончук: Под подозрением и другие чиновники

В Крыму задержали Романа Тихончука, возглавляющего Евпаторию. Его подозревают в превышении полномочий, мошенничестве и создании преступного сообщества.
Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией. Также появилась информация об обысках в кабинете главы горсовета Олеси Харитоненко, во время которого были изъяты документы. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в процессе выделения земельных участков для строительства. Харитоненко стала главой муниципалитета в 2014 году.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку от своих замов Евгения Кабанова и Михаила Храмова, их обоих подозревают в хищениях из бюджета и поместили в СИЗО. Кабанов занимал пост вице-премьера и курировал программу по развитию Крыма. Храмов работал министром строительства и архитектуры.
Также в отставку ушел и глава минтранса полуострова Евгений Исаков.