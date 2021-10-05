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В Крыму задержан мэр Евпатории Роман Тихончук: Под подозрением и другие чиновники

11:38:5510/5/2021Фото: Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория
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Его подозревают в превышении полномочий, мошенничестве и создании преступного сообщества. Обыски и изъятие документов проведены в здании горсовета.

Роман Тихончук - глава Евпатории

В Крыму задержали Романа Тихончука, возглавляющего Евпаторию. Его подозревают в превышении полномочий, мошенничестве и создании преступного сообщества.

Об этом стало известно РИА Новости от источника, знакомого с ситуацией. Также появилась информация об обысках в кабинете главы горсовета Олеси Харитоненко, во время которого были изъяты документы. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в процессе выделения земельных участков для строительства. Харитоненко стала главой муниципалитета в 2014 году.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку от своих замов Евгения Кабанова и Михаила Храмова, их обоих подозревают в хищениях из бюджета и поместили в СИЗО. Кабанов занимал пост вице-премьера и курировал программу по развитию Крыма. Храмов работал министром строительства и архитектуры.

Также в отставку ушел и глава минтранса полуострова Евгений Исаков.

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