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В Новосибирске приятель ударил ножом в голову и выкинул тело собутыльника с балкона на 24-м этаже: СК завершил расследование

12:15:0310/5/2021Фото: СКР
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Во время следствия фигурант по делу находился в СИЗО. Вину свою он не признал.

человек
Следственный комитет завершил расследование убийства в Новосибирске

В Новосибирске по обвинению в убийстве своего знакомого перед судом предстанет местный житель, сообщили 5 октября в региональном управлении Следственного комитета.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ночь на 2 апреля 2020 года в квартире на 24-м этаже дома на ул. Ясный берег в Ленинском районе Новосибирска двое местных жителей распивали спиртные напитки. Вдруг произошел конфликт. Обвиняемый взял нож и нанес им удар в голову своему оппоненту. После этого вынес тело на балкон и скинул его вниз.

-От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в СК.

Во время следствия фигурант по делу находился в СИЗО. Вину свою он не признал.

-Следствием собрана достаточная доказательственная база, опрошено большое количество свидетелей, проведено значительное количество судебных экспертиз, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд, - рассказали в ведомстве.

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