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Генпрокуратура начала проверку после публикации видео о пытках и изнасиловании заключенных в саратовской колонии

2:11:3110/5/2021Фото: Flickr
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Видеоматериалы из колонии были предоставлены бывшим заключенным, который также подвергался пыткам, а потом стал работать программистом в учреждении ФСИН.

В Генеральной прокуратуре начали проверку после публикации видео из саратовской колонии

В Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что начата проверка после публикации видео пыток заключенных в тубдиспансере саратовской колонии.

В учреждениях ФСИН региона проверят соблюдение прав заключенных, об этом сообщил Андрей Иванов, официальный представитель надзорного ведомства.

- По поручению Генеральной прокуратуры РФ организована и проводится проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН по Саратовской области. По ее результатам будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание, - сказал Иванов.

После опубликования видео с изнасилованием заключенного в колонию были направлены сотрудники центрального аппарата ФСИН, которые и должны проверить информацию о совершении «противоправных» действий по отношению к осужденному, который фигурирует на видео.

Дмитрий Песков заявил, что российский президент в курсе того, что видео с пытками попало в сеть. Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина, в случае, если подлинность видело будет доказана, в учреждении будут проведены серьезные разбирательства.

Ранее «Курьер.Среда» писал, что были опубликованы видео пыток и изнасилования осужденных в саратовской колонии.

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видеоколонияпыткиизнасилование осужденногоАндрей Иванов
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