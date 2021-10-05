Генпрокуратура начала проверку после публикации видео о пытках и изнасиловании заключенных в саратовской колонии

В Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что начата проверка после публикации видео пыток заключенных в тубдиспансере саратовской колонии.
В учреждениях ФСИН региона проверят соблюдение прав заключенных, об этом сообщил Андрей Иванов, официальный представитель надзорного ведомства.
- По поручению Генеральной прокуратуры РФ организована и проводится проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях УФСИН по Саратовской области. По ее результатам будет дана оценка соблюдению прав осужденных на личную безопасность, а также проверено исполнение сотрудниками уголовно-исполнительной системы своих должностных обязанностей по обеспечению прав лиц, отбывающих наказание, - сказал Иванов.
После опубликования видео с изнасилованием заключенного в колонию были направлены сотрудники центрального аппарата ФСИН, которые и должны проверить информацию о совершении «противоправных» действий по отношению к осужденному, который фигурирует на видео.
Дмитрий Песков заявил, что российский президент в курсе того, что видео с пытками попало в сеть. Как пояснил пресс-секретарь Владимира Путина, в случае, если подлинность видело будет доказана, в учреждении будут проведены серьезные разбирательства.
Ранее «Курьер.Среда» писал, что были опубликованы видео пыток и изнасилования осужденных в саратовской колонии.