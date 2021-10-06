Детский день рождения в Бердске. Детские центры, аниматоры и оформление, компании, которые помогут вам организовать праздник для вашего ребенка

Дети – это продолжение родителей. И для своего продолжения многие люди готовы пойти буквально на все. Ведь не даром существует цитата: «Все лучшее – детям». Родители стараются передать свой жизненный опыт, направить в нужное русло и помочь в трудную минуту, чтобы их дети действительно жили лучшей жизнью. Поэтому современные мамы и папы стараются играть роль не воспитателя, а наставника и лучшего друга. В связи с этим молодое поколение может точно быть уверенным в завтрашнем дне и положиться на своих родных.
Одним из волнующих вопросов для детей является организация собственного дня рождения. Хочется позвать всех друзей, удивить их чем-то приятным и полакомиться вкусными блюдами с праздничного стола. Но разрешат ли это все родители? Конечно же, разрешат, если прочитают этот материал. Речь пойдет об организации дня рождения для детей в возрасте от 0 до 5 лет, от 5 до 10 лет, и от 10 до 15 лет. У каждого возрастного сегмента будет своя специфика празднования.
г. Бердск, ул. Островского, 114, к.1, т. 8-923-176-26-26
Детский игровой центр "Белый кролик"
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Детям от 0 до 5 лет нужен шумный и очень активный праздник, чтобы они могли высвободить свою энергию в подвижных играх, вовлекающих конкурсах и остались довольны. В этом возрасте у детей не так много друзей, но ребенок старается позвать практически всех, с кем он общается. Такую шумную компанию точно нельзя пускать к себе домой, иначе будьте готовы к косметическому ремонту и покупке новой мебели. Но если бюджет не позволяет выбрать альтернативный вариант, то в доме необходимо убрать все бьющееся, колющееся и драгоценное на самые верхние полки. Постелить везде мягкие настилы и накрыть диваны, кровати чехлами, которые потом легко будет постирать. Для детей этого возраста лучше всего нанять аниматора с готовой развлекательной программой, отправившись в специальный детский центр. Там же можно накрыть небольшой праздничный стол с минимумом блюд. Допустимо, чтобы это была пицца, пирожные, наггетсы и картошка фри. Потому что «сложные» и «полезные» блюда дети есть не станут.
г. Бердск, ул. Красная Сибрь, 116, 0 этаж, т. 8-952-931-37-01
Оформление воздушными шарами "Ольга Кулигина"
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Дети с 5 до 9 лет находятся уже в более осознанном возрасте. Но им хочется баловаться и шуметь не меньше, чем тем, кому по 3 года. Поэтому и в этом случае можно отправиться в специализированный развлекательный центр, где, например, будет стена для скалолазания или безопасные спортивные конструкции. Что касается праздничного стола, то тут уже можно добавлять салаты и простое горячее. Не стоит использовать блюда, для которых нужны дополнительные столовые приборы или от их употребления легко испачкаться.
Ребенок в возрасте от 10 до 15 лет считается уже взрослым. У него появляется более-менее сформированный круг общения из нескольких друзей. Можно организовать день рождения дома или отправиться в кафе. В качестве развлечений для детей подойдут видеоигры или настольные игры, просмотр кино, различные прогулки. На стол можно ставить сложные блюда. Но чтобы не готовить самостоятельно, лучше всего оформить доставку. Тем более, что кафе в Бердске позволяют выбрать блюда любого вида.
Детский центр "Ларимаус"
г. Бердск, ул. Рогачева, 4а (вход справа), т. 8-952-905-42-35, 8-952-903-75-55
Детский центр "Ларимаус"
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