Новолуние 6 октября 2021 года:Что нельзя делать в этот день, а что сделать обязательно следует. Плюс супердейственный обряд «девятка»

В среду, 6 октября, 2021 года наступит новолуние Весов, которое станет одним из самых многообещающих дней для гармонии отношений во всех областях жизни. Пусть это будут дружеские, романтичные или деловые. Это единственное новолуние в году в изящных, ориентированных на обязательства Весах.
Новолуния, происходящие, когда солнце соединяется с луной, всегда дают ежемесячную возможность прояснить, какую новую страницу вы собираетесь написать в течение следующих двух недель до следующего полнолуния. Но именно это новолуние заряжено не только на размышления и медитацию, но и на то, чтобы двигаться в полную силу. И все благодаря тесной связи с Марсом, огненно-красной планетой, которая управляет поступками и действиями людей, а также их мужеством и энергией.
Поэтому, используйте движущую силу Марса, чтобы принять смелые и яркие решения. Напомните себе о том, что вы хотите получить, имея при этом энергию и выносливость, чтобы отдавать по мере необходимости.
Не следует в это новолуние сидеть сложа руки, упуская момент легкого воплощения всех своих целей в жизнь. Следует отметить, что в это Новолуние Плутон прекращает ретроградность, отправляясь на прямую станцию. Планета символизирует возрождение и трансформацию. Так что в этот период можно затянуть с концовкой в отношениях или на работе. Но единственной целью, стоящей за ними, будет их возрождение. Энергия Плутона очень тонкая, при этом активированная Весами Новая Луна дает хороший шанс посмотреть на наши трансформации.
Одним из наиболее известных и эффективных ритуалов в Новолуние считается "Волшебная девятка".
Составьте список из девяти вещей того, от чего вы хотите избавиться на темной луне. Оборудуйте ритуально место магическими предметами –девятью свечами, которые предварительно помазали эфирным маслом. Сожгите свой список в пламени фиолетовой свечи. Это помогает избавиться от вредных привычек, в том числе от привычек мышления. Попросите Луну и четыре стихии о помощи и обязательно поблагодарите их.