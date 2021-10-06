В Бердске пенсионерка написала заявление в полицию на священника Преображенского храма отца Евгения из-за скандала с кулаками

Бердского священника Евгения Ильина обвиняют в избиении 58-летней женщины.
Что произошло?
Как сообщила сегодня, 6 октября, в редакцию «Курьер.Среда» Галина Беликова, конфликт с семьей Ильина у нее длится с тех пор, как те переехали в их многоквартирный дом. Причина конфликта - регулярное затопление.
- Они на пятом этаже живут. Мы на четвертом. Начались проблемы сразу. Сначала там жила пожилая женщина. Она тоже нас по халатности затапливала. Потом туда пустили квартирантов. Сейчас сами Ильины около 5-6 лет в этой квартире живут. В последний раз Евгений Ильин затопил нас 14 сентября. Он заснул и соскочил шланг со стиральной машины. Дверь опять не открывал, ни нам, ни слесарю, который приехал на вызов,- рассказала журналистам Галина.
По словам Галины, супруги Ильина 14 сентября не было дома. Предположительно, девушка была в отъезде. Галина захотела поговорить с ней по ее приезду, но продуктивный разговор не состоялся.
- Смотрю, она спускается с лестницы 1 октября. Думаю, но раз на контакт идти они не хотят, то хотя бы поговорю с ней, как женщина с женщиной, тем более я ей в матери по возрасту гожусь. Я остановилась и говорю ей: «Слушай, давай поговорим. Ты в курсе, что твой муж опять натворил, когда тебя не было?». На что она, к моему ужасу, ответила: «Сейчас врежу». Вот прямо так. Я растерялась, не ожидала такой агрессивной реакции. Я говорю ей: «Ты что, с ума сошла, ты же ребёнка своего напугала. Она плачет уже». Пыталась с ней, как педагог поговорить, тем более я им и являюсь,- произнесла Галина.
Как оказалось, в ходе словесной перепалки, Ильина записывала происходящее на видео. После события разворачивались неоднозначно.
- Она схватила меня за руку ниже плеча и стала очень сильно давить. Начала на меня кричать и оскорблять. Я говорю: «Отпусти руку». Она не отпускала, а давила ещё сильнее. Другой рукой ещё и толкала меня. Я взяла от нее и отмахнулась один раз. Хотя она и говорит, что я ударила ее по лицу, но удара не было, как такового. Я ее оттолкнула немножко, а она как будто этого и ждала. Она набрала мужу и сказала ему: «Меня соседка ударила по лицу». Я подумала, но ладно сейчас он выйдет, мы поговорим и во всем разберемся. Буквально через 2 минуты выскочил Ильин. Вместо того, чтобы разобраться и выяснить, он сходу начал меня избивать,- сообщила 58-летняя бердчанка.
"У него были бешенные глаза"
Когда на улицу вышел Евгений, его супруга с ребенком ушли. Беликова умоляла людей прийти на помощь, но никто не откликнулся. Как утверждает Галина, у нее была разбита губа и появился синяк во всю руку.
Женщина после разговора с соседом отправилась в свою квартиру, но и здесь священник якобы не давал ей проходу. Одна из соседок угомонила конфликтующих и оба смогли успокоиться.
А что говорит сам священник?
Сам священник Преображенского храма Евгений Ильин подтвердил, что конфликт с Галиной Беликовой у него действительно был, но то, что избиение совершил именно он - слышит впервые.
- Заявление с обвинением в нанесении телесных повреждений подала моя жена, пострадавшая от этой женщины. Возможно, вы что-то не так поняли,- прокомментировал священник.
Мнение супруги священника
В беседе с «Курьер.Среда» супруга Евгения - Вера, заявила, что заявлений Галины о «нормальном разговоре» не было. Женщина была настроена по-другому. Вера предоставила в редакцию видео, на котором супруг Галины рассуждает о поведении своей жены. По словам мужчины, подобный инцидент с разбирательством Галины далеко не первый.
- Эта женщина напала на меня в подъезде, когда я выходила с ребёнком. Ее муж прямым текстом нам сказал, что она ненормальная и у нее неконтролируемые приступы агрессии, и мы не первые. Она заблокировала мне дверь на выходе из подъезда и сказала: «Ты никуда не пойдешь, тварь и будешь слушать меня». Я несколько раз попросила её отойти, потом стала отодвигать сама. Руки ее я не сжимала, но старалась отодвинуть, чтобы пройти. Она ударила меня кулаком в лицо. Здесь мне уже стало страшно. Я позвонила по домофону своему мужу, он спустился и стал её от меня отталкивать. Потом она на него кидалась, - изрекла Вера.
Кроме того, Вера заверила, что после случившегося она сняла побои. Фотографию с синяком под глазом девушка предоставила в нашу редакцию, но попросила изображение не распространять. Как сказала Вера, Евгений также снял и свои побои.
О произошедшем конфликте Ильина высказалась следующим образом:
- Две недели назад у нас, действительно, сорвался шланг. Муж потом спрашивал у хозяина дома, где она живет, нужен ли ей ремонт. Он сказал, что нет. Я лично спускалась, извинялась и спрашивала, что у них с потолком. Муж Галины сказал, что все нормально и ничего чинить не надо, - отметила Вера.
Как стало известно, обе стороны конфликта зафиксировали свои побои. Галина собирается рассказать о случившемся настоятелю Преображенского собора отцу Владимиру. В полиции Бердска пообещали в ситуации разобраться.
Комментарий полиции
- В отделе полиции по городу Бердску проводится проверка. Всем выданы направления на прохождения СМЭ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Удастся ли правоохранителям разобраться со встречными заявлениями соседей друг на друга - покажет время.
«Курьер.Среда» будет следить за развитием событий.