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"Не убить бы депутата": Никита Джигурда избил Милонова на ринге

3:38:1710/6/2021Фото: ТК MASH
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Народный избранник через год ждет реванша.

Процесс боя

5 октября Никита Джигурда встретился на ринге с депутатом Виталием Милоновым. Состязание прошло по всем правилам бокса. Видео поединка появилось в telegram-канале Mash.

На видео можно заметить, что Джигурда в хорошей форме и пугает соперника, как опытный боксер, а Милонов очень неосторожно двигается и еле-еле принимает удары шоумена. Однако сам Джигурда отметил, что договоров о том, что бой пройдет понарошку, не было. Но лишь зрителю решать, насколько данный бой был настоящим, а не очередным пиар-ходом.

-Я сказал, что Виталия Милонова не увезут на “скорой помощи”. Задача была не убить ненароком депутата Государственной думы, – добавил Никита Джигурда.

Но Милонов не сдается, а уверенно подчеркнул, что через год ждет реванша, хотя его ждут многочисленные тренировки. Но все-таки добавил, что самое главное для него, чтобы он сам не испугался сразиться с Джигурдой еще раз.

Так что будет ли реванш между подкачавшимся Милоновым и подготовленным Джигурдой, узнаем только через год.

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