"Не убить бы депутата": Никита Джигурда избил Милонова на ринге

5 октября Никита Джигурда встретился на ринге с депутатом Виталием Милоновым. Состязание прошло по всем правилам бокса. Видео поединка появилось в telegram-канале Mash.
На видео можно заметить, что Джигурда в хорошей форме и пугает соперника, как опытный боксер, а Милонов очень неосторожно двигается и еле-еле принимает удары шоумена. Однако сам Джигурда отметил, что договоров о том, что бой пройдет понарошку, не было. Но лишь зрителю решать, насколько данный бой был настоящим, а не очередным пиар-ходом.
-Я сказал, что Виталия Милонова не увезут на “скорой помощи”. Задача была не убить ненароком депутата Государственной думы, – добавил Никита Джигурда.
Но Милонов не сдается, а уверенно подчеркнул, что через год ждет реванша, хотя его ждут многочисленные тренировки. Но все-таки добавил, что самое главное для него, чтобы он сам не испугался сразиться с Джигурдой еще раз.
Так что будет ли реванш между подкачавшимся Милоновым и подготовленным Джигурдой, узнаем только через год.