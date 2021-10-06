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В Набережных Челнах неадекватная женщина избила 11-летнюю девочку в магазине

4:25:1910/6/2021Фото: кадры из видео
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Прокуратура взяла это дело на контроль и разыскивает хулиганку.

Кадры с камер видеонаблюдения

5 октября в сети появилось видео, на котором в магазине электроники в Набережных Челнах женщина избила 11-летнюю девочку. Видеозапись появилась в социальных сетях.


На кадрах видно, как женщина с ребенком подошла к двум школьницам и начала дергать одну из них за куртку. Когда девочка упала, женщина со всей силы пнула ее в лицо ногой и ушла. Инцидент происходил на глазах сотрудников и других покупателей, однако за школьницу никто не вступился.

Правоохранительные органы города проводят проверку, ход которой взяли под контроль в прокуратуре.

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