На Новосибирск во второй половине октября обрушится снег

В Новосибирске в октябре средняя температура будет стабильной, в пределах нормы, как и количество осадков. А вот во второй половине месяца пойдет сильный снег, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
С 1 по 10 октября температура ночью будут колебаться от 0, -3 до +2 градусов. При прояснениях возможны заморозки до -10 градусов. Днем термометры будут показывать 0...+5 градусов.
А вот с 11 по 30 числа октября температура будет варьироваться ночью от +1...-6 до 0... -5 градусов, а днем ожидаются перепады от -7...-12 до 0...+5 градусов. За месяц осадков выпадет около нормы, в основном это мокрый снег и дождь.
Осадки будут идти на протяжении всего месяца, только в разных объемах.