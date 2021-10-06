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06.10
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На Новосибирск во второй половине октября обрушится снег

5:15:4810/6/2021Фото: Pixabay
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Температура в некоторых районах региона упадет ниже нуля.

Холода и морозы медленно, но верно идут в Новосибирскую область

В Новосибирске в октябре средняя температура будет стабильной, в пределах нормы, как и количество осадков. А вот во второй половине месяца пойдет сильный снег, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

С 1 по 10 октября температура ночью будут колебаться от 0, -3 до +2 градусов. При прояснениях возможны заморозки до -10 градусов. Днем термометры будут показывать 0...+5 градусов.

А вот с 11 по 30 числа октября температура будет варьироваться ночью от +1...-6 до 0... -5 градусов, а днем ожидаются перепады от -7...-12 до 0...+5 градусов. За месяц осадков выпадет около нормы, в основном это мокрый снег и дождь.

Осадки будут идти на протяжении всего месяца, только в разных объемах.

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