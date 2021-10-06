Рок-группа ДДТ объявила сбор средств на выпуск нового альбома

Известная рок-группа ДДТ предложила свои поклонникам оформить предзаказ на выпуск будущего альбома. Это нужно для финансирования его выпуска. Выяснилось, что музыканты решились на запуск такой компании из-за тяжелого финансового положения. Из-за пандемии коронавируса отменились почти все концерты ДДТ – в прошлом году состоялся всего один, а в этом – четыре.
По словам Юрия Шевчука, группа старается не унывать, репетировать, шлифовать их новые песни, работать над новым альбомом, над новыми проектами. Лидер группы добавляет, что им чего-то не хватало для продвижения дальнейших художественных планов и они предложили слушателям поучаствовать в их новом проекте на платформе Planeta.ru.