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06.10
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Рок-группа ДДТ объявила сбор средств на выпуск нового альбома

5:55:1810/6/2021Фото: скрин с видео
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Музыканты в тяжелом финансовом положении из-за пандемии коронавируса.

Шевчук обратился к фанатам за помощью

Известная рок-группа ДДТ предложила свои поклонникам оформить предзаказ на выпуск будущего альбома. Это нужно для финансирования его выпуска. Выяснилось, что музыканты решились на запуск такой компании из-за тяжелого финансового положения. Из-за пандемии коронавируса отменились почти все концерты ДДТ – в прошлом году состоялся всего один, а в этом – четыре.

По словам Юрия Шевчука, группа старается не унывать, репетировать, шлифовать их новые песни, работать над новым альбомом, над новыми проектами. Лидер группы добавляет, что им чего-то не хватало для продвижения дальнейших художественных планов и они предложили слушателям поучаствовать в их новом проекте на платформе Planeta.ru.

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финансовая помощьпандемиявыпуск альбомаДДТ
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