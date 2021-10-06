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06.10
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В Красноярском крае школу закрыли посреди учебного года из-за риска обрушения

6:09:3910/6/2021Фото: vk.com/emschool2
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Всех детей пока перевели на дистанционное обучение.

На фотографии видно состояние школы снаружи

6 октября стало известно об остановке учебного процесса в школе №2. В качестве причины названо аварийное состояние здания.

На данный момент, 600 детей перевели на дистанционку, предварительно, на три недели.

Отметим, школа была открыта в 1989 году. Эксперты в 2021-м выявили строительные недостатки. Трещины покрыли все здание.

Как добавляют эксперты, школа либо может простоять еще 20 лет, либо может рухнуть уже сегодня. Далее будет проведено детальное изучение, после которого вынесут заключение о дальнейшей судьбе учреждения.

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школыаварийное состояниеобрушение здания
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