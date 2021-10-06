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06.10
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У трех знаков зодиака будет великий день в Новолуние 6 октября 2021 года

7:12:5910/6/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Сегодня день воплощения, поэтому хорошо спланируйте свои идеи и приступайте к их реализации как можно скорее.

На рабочем месте вас будут хорошо принимать

То, что делает среду идеальным планшетом для трех знаков зодиака, у которых будет великий день, - это не только потенциал, лежащий в основе новолуния в Весах, но и идея о том, что в этот день Плутон идет прямо, а Луна также является Трин Юпитером.

Для некоторых это означает удачу и вдохновляющие мысли, и если мы открыты для благости этих транзитов, мы поднимемся выше в этот день, пишет yourtango.com.

В этот день на вас особенно повлияет экспансивная природа Юпитера, и если ваш знак склонен к такой открытости, вы обнаружите, что легко можете постигать великие идеи, многие из которых следует разделять.

На рабочем месте вас будут хорошо принимать, а ваши идеи и концепции будут учтены в будущих проектах.

Новолуние в Весах открывает двери и начинает с чистого листа.

Весь день посвящен творчеству и тому, как воплотить эти идеи, и именно здесь в игру вступает Новолуние.

Прямо сейчас вы находитесь на грани создания чего-то великого, а не просто будоражите мысли в своем уме.

Сегодня день воплощения, поэтому хорошо спланируйте свои идеи и приступайте к их реализации как можно скорее.

Согласно астрологии, у каких знаков будет великий день 6 октября 2021 года?

Знаки зодиака, у которых будет великий день, 6 октября 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня один из тех «хороших» дней Овна, что означает, что вы хорошо перенесете транзиты и извлечете максимум из того, что они предлагают.

Новолуние будет выступать в качестве вдохновения для вас, и как вы чувствуете сегодня, вы, вероятно, можете быть уверены, что ваши озарения будут как творческие и позитивными.

Сегодня у вас в голове только «счастливые мысли», что является явным отходом от обычного. Эти мысли могут превратиться в реальность, если вы захотите, и для этого потребуются вера и решимость, которых у вас в избытке.

Хотя вы все еще великий воин и ничего не боитесь, вы также можете повлиять на большие перемены как в себе, так и в других. Используйте свою харизму, чтобы помочь людям сегодня. Ваш путеводный свет может помочь людям увидеть путь на другую сторону.

Рак (21 июня - 22 июля)

Со всей этой Луной в небе вы не можете не пострадать, поскольку эти транзиты довольно полны положительных аспектов, у вас сегодня все хорошо, Рак.

То, с чем вы работаете сегодня, - это хорошее отношение, и это будет для вас прохладным ветерком, потому что вы не так хорошо себя чувствуете в последнее время.

Вы почувствовали разочарование для себя просто потому, что не смогли занять позицию уверенности в себе. Сегодняшние дни меняют все это и позволяют вам видеть свою жизнь и свое физическое «я» абсолютно в порядке, «как есть».

Сегодня, Рак, нет никаких жалоб, потому что ты проживаешь этот день с острой проницательностью и способностью направлять дела на лучший путь. У вас также есть возможность продолжать это бесконечно, поэтому верьте в себя и в свой выбор. Вы делаете хорошо.
 Козерог (22 декабря - 19 января)

Вы можете взять энергию Прямого Плутона и сделать ее своей собственной, Козерог, что так хорошо работает для вас с точки зрения вашей работы и карьерного роста.

Вы испытали сильный стресс в течение последних нескольких дней - и все же стресс никогда не сдерживает вас, хотя вы точно не являетесь его поклонником.

Сегодня, 6 октября, даю вам прояснение; вы видите свой путь на другую сторону и знаете, что единственный способ «добраться до него - это пройти через него».

В то время как окружающие могут показаться раздражающими и негативными в своем подходе, теперь вы можете обойти их эмоциональную реакцию на предстоящую работу, сосредоточившись на принятии решений.

Вы решаете то, с чем не могут справиться другие; это может вызвать негодование, но, по правде говоря, вы лучше, потому что знаете, что ориентация на решения улучшит командный опыт.

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