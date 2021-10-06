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06.10
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В России за сутки на 6 октября скончалась почти 1000 пациентов с коронавирусом

9:12:5010/6/2021Фото: Pixabay
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Всего на текущий момент в стране выявлено 7 662 560 случаев COVID-19.

Статистика коронавируса растет с каждым днем все больше и больше

На 6 октября в стране зарегистрировано 25 133 новых случая коронавируса в 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, наибольшее число случаев зафиксировано в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187). От последствий инфекции за последние сутки погибло 929 пациентов. Отметим, что количество смертей от коронавируса этой осенью превышает все показатели с начала пандемии. Число вылечившихся составило 19 841 человек.

Всего на текущий момент в России выявлено 7 662 560 случаев COVID-19. Зарегистрировано 212 625 случаев смерти от последствий коронавируса, выздоровели 6 778 900 человек.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темпы распространения коронавируса в России приближаются к «негативному рубежу» в 30 тыс. новых случаев в сутки. По ее словам, темпы прироста новых случаев выросли более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

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