В Екатеринбурге из главка МВД начали массово увольняться полковники

Шесть полковников, двое из которых заместители начальника управления генерал-майора полиции Александра Вострикова ушли со своих постов в управлении на транспорте МВД России по УрФО, об этом стало известно от информированных источников изданию URA.RU.
- Рапорта об увольнении офицеры начали подавать еще летом 2021 года. Первым уволился заместитель начальника полиции УТ МВД России по УрФО полковник Сергей Новиков. Затем одновременно с ним — замначальника полиции по оперативной работе полковник Евгений Лазарев и начальник полиции — первый заместитель начальника главка полковник Сергей Щенников. Затем начальник Следственного отдела — еще один заместитель начальника главка полковник юстиции Алексей Гусев. Почти одновременно с ними начальник ОЭБ и ПК полковник полиции Юрий Гуляев. Последним, уже в конце сентября, рапорт написал начальник тыла главка полковник внутренней службы Алексей Салтыков, — говорит инсайдер URA.RU.
Как выяснили журналисты, сведения о Щенникове и Гусеве пока есть на сайте управления, однако известно, что процесс увольнения с высоких постов занимает достаточно продолжительное время. Офицеры находятся в ожидании решений из Москвы.
В транспортном главке МВД по УрФО проходит реорганизация которая была вызвана скандалом с фальсификациями отчетов. Некоторые полномочия частично перешли в территориальные управления МВД РФ. Оттуда также массово увольняются сотрудники, в настоящее время созданы условия для дефицита кадров. Известно, что в некоторых подразделениях МВД неукомплектовано 25-30% состава.