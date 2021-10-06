Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Екатеринбурге из главка МВД начали массово увольняться полковники

10:19:2110/6/2021Фото: Piqsels
0

Это может быть связано со скандалом с фальсификацией отчетов.

После скандала с отчетами из управления по транспорту стали увольняться руководители

Шесть полковников, двое из которых заместители начальника управления генерал-майора полиции Александра Вострикова ушли со своих постов в управлении на транспорте МВД России по УрФО, об этом стало известно от информированных источников изданию URA.RU.

- Рапорта об увольнении офицеры начали подавать еще летом 2021 года. Первым уволился заместитель начальника полиции УТ МВД России по УрФО полковник Сергей Новиков. Затем одновременно с ним — замначальника полиции по оперативной работе полковник Евгений Лазарев и начальник полиции — первый заместитель начальника главка полковник Сергей Щенников. Затем начальник Следственного отдела — еще один заместитель начальника главка полковник юстиции Алексей Гусев. Почти одновременно с ними начальник ОЭБ и ПК полковник полиции Юрий Гуляев. Последним, уже в конце сентября, рапорт написал начальник тыла главка полковник внутренней службы Алексей Салтыков, — говорит инсайдер URA.RU.

Как выяснили журналисты, сведения о Щенникове и Гусеве пока есть на сайте управления, однако известно, что процесс увольнения с высоких постов занимает достаточно продолжительное время. Офицеры находятся в ожидании решений из Москвы.

В транспортном главке МВД по УрФО проходит реорганизация которая была вызвана скандалом с фальсификациями отчетов. Некоторые полномочия частично перешли в территориальные управления МВД РФ. Оттуда также массово увольняются сотрудники, в настоящее время созданы условия для дефицита кадров. Известно, что в некоторых подразделениях МВД неукомплектовано 25-30% состава.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
увольнениятранспортная полицияруководящие посты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боятся под суд попасть?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске пассажиры мечутся между остановками в пять утра из-за перерытой ул. Черемушной: Ищут маршрутку в Новосибирск
10:10:45 10/6/2021
В Бердске пассажиры мечутся между остановками в пять утра из-за перерытой ул. Черемушной: Ищут маршрутку в Новосибирск
Известный новосибирский архитектор Владимир Ермишкин скончался от коронавируса
10:00:18 10/6/2021
Известный новосибирский архитектор Владимир Ермишкин скончался от коронавируса
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова сдалась московским полицейским
9:51:55 10/6/2021
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова сдалась московским полицейским
В Башкирии сотрудники ГИБДД устроили драку из-за дележки дат на отпуск
9:36:52 10/6/2021
В Башкирии сотрудники ГИБДД устроили драку из-за дележки дат на отпуск
БердскВ Бердске начмед ЦГБ Рэм Волков рассказал, почему он любит мотоцикл, когда стреляет из ружья и как решился принимать роды
9:27:50 10/6/2021
В Бердске начмед ЦГБ Рэм Волков рассказал, почему он любит мотоцикл, когда стреляет из ружья и как решился принимать роды
В России за сутки на 6 октября скончалась почти 1000 пациентов с коронавирусом
9:12:50 10/6/2021
В России за сутки на 6 октября скончалась почти 1000 пациентов с коронавирусом
В Новосибирске сняли ужастик о девочке-подростке и ее умершей бабушке
8:41:47 10/6/2021
В Новосибирске сняли ужастик о девочке-подростке и ее умершей бабушке
В Краснодарском крае полицейский заживо сгорел в собственном автомобиле
8:27:35 10/6/2021
В Краснодарском крае полицейский заживо сгорел в собственном автомобиле
БердскВ Бердске санаторий "Сибиряк» не намерен сносить трактир «Лисья нора», несмотря на требование прокуратуры и суда
8:21:32 10/6/2021
В Бердске санаторий "Сибиряк» не намерен сносить трактир «Лисья нора», несмотря на требование прокуратуры и суда
Юрий Лоза раскритиковал актрису Пересильд и режиссера Шипенко за их полет в космос
8:19:22 10/6/2021
Юрий Лоза раскритиковал актрису Пересильд и режиссера Шипенко за их полет в космос