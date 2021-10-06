В московском метро приезжие жестоко избили 25-летнего пассажира. Он попал в больницу, а они - в СИЗО

4 октября около семи вечера пассажиры метро, которые ехали от станции "Измайловская" в сторону "Первомайской", стали свидетелями страшного избиения группой злоумышленников одного пассажира - весь вагон был в крови.
На кадрах видно, что удары наносятся ногами по лицу 25-летнего пострадавшего. Все попытки вмешаться пресекаются грубой бранью участников избиения. Полицейские задержали злоумышленников на выходе из вагона. Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Один из подозреваемых был арестован после решения суда. Об этом стало известно из сообщения московской прокуратуры.
Всем задержанным предъявлены обвинения.
"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 22-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двух других обвиняемых следствие также ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Арестован Ханмомали Ханмагомедов.
"Поскольку действия фигурантов уголовного дела подлежат квалификации по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), по решению прокурора уголовное дело передано в следственное управление следственной части УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве", - уточнили в надзорном ведомстве.
Двое из трех задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Все они приезжие, предположительно, из Дагестана.