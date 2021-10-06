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В Курске мать заживо сожгла 8-летнего сына: Хотела наказать за шалость

2:06:3510/6/2021Фото: НТВ
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Суд приговорил ее к 15 годам колонии. Кроме убийства ей вменили истязания детей.

Жительница Курска получила 15 лет за сожжение сына заживо

В Курске суд огласил приговор по громкому деле об убийстве ребенка. Мальчика заживо сожгла родная мать. Ее отправили в колонию на 15 лет.

Трагедия произошла в марте 2021 года. Анастасия Баулина рассказывала, что хотела только напугать сына.

Ее отец - единственный, кто не отвернулся от подсудимой. В последнем слове Баулина слезно просила переквалифицировать статью «Убийство» на более мягкую.

-105-ю прошу переквалифицировать на 109-ю, на "смерть по неосторожности". Так как я не хотела своему ребенку смерти. Да, я хотела напугать, но не ожидала таких последствий. В том, что случилось, я очень раскаиваюсь, - сказала в последнем слове мать-убийца.

Как установили следователи, мать облила 8-летнего мальчика бензином и подожгла. Причиной "наказания" стала детская шалость - ребенок в канистру с бензином налил воду. Мать пришла в ярость и решила по своему воспитать сына. У мальчика врачи диагностировали ожог 60% тела. Спасти его не смогли.

Анастасия Баулина проживала в частном доме с двумя детьми и мужем. Сотрудники опеки дважды изымали детей из семьи, но затем возвращали. Думали, что супруги исправились, но, видимо, ошиблись. Сразу после случившегося женщину лишили родительских прав. 12-летней дочери нашли новую семью.

Во время оглашения приговора гособвинитель настаивал на максимально суровом наказании. Помимо убийства женщина также обвинялась в истязании детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В итоге по совокупности преступлений суд приговорил Анастасию Баулину к 15 годам колонии общего режима, передает НТВ.

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От редакции

Справедливое наказание?

Аноним, 6 октября 2021 2:11:22
Ну чё там, надо смертную казнь, нет? Или только мужикам надо, а тут другой случай?
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