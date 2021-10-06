В Курске мать заживо сожгла 8-летнего сына: Хотела наказать за шалость

В Курске суд огласил приговор по громкому деле об убийстве ребенка. Мальчика заживо сожгла родная мать. Ее отправили в колонию на 15 лет.
Трагедия произошла в марте 2021 года. Анастасия Баулина рассказывала, что хотела только напугать сына.
Ее отец - единственный, кто не отвернулся от подсудимой. В последнем слове Баулина слезно просила переквалифицировать статью «Убийство» на более мягкую.
-105-ю прошу переквалифицировать на 109-ю, на "смерть по неосторожности". Так как я не хотела своему ребенку смерти. Да, я хотела напугать, но не ожидала таких последствий. В том, что случилось, я очень раскаиваюсь, - сказала в последнем слове мать-убийца.
Как установили следователи, мать облила 8-летнего мальчика бензином и подожгла. Причиной "наказания" стала детская шалость - ребенок в канистру с бензином налил воду. Мать пришла в ярость и решила по своему воспитать сына. У мальчика врачи диагностировали ожог 60% тела. Спасти его не смогли.
Анастасия Баулина проживала в частном доме с двумя детьми и мужем. Сотрудники опеки дважды изымали детей из семьи, но затем возвращали. Думали, что супруги исправились, но, видимо, ошиблись. Сразу после случившегося женщину лишили родительских прав. 12-летней дочери нашли новую семью.
Во время оглашения приговора гособвинитель настаивал на максимально суровом наказании. Помимо убийства женщина также обвинялась в истязании детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В итоге по совокупности преступлений суд приговорил Анастасию Баулину к 15 годам колонии общего режима, передает НТВ.