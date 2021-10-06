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06.10
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Заявление Совбеза России: Зараженных коронавирусом террористы используют для атак на население

2:54:2110/6/2021Фото: pixabay.com
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Из-за ковида террористических организаций заметно активизировались в интернете, добавил Коков.

В Совбезе заявили о новой тактике террористов по распространению COVID-19

В некоторых странах террористы используют зараженных коронавирусом людей для распространения заболевания. Такое заявление сделал замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков в интервью "Российской газете".

"Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами", — отметил он.

По его словам, подобные факты также зафиксированы в Тунисе - террористы проникали в казармы, чтобы инфицировать военнослужащих.

Наезды транспортными средствами в местах массового скопления людей стали случаться реже, заявил Коков, объяснив это мерами безопасности в общественных местах и антиковидными ограничениями.

Из-за ковида террористических организаций заметно активизировались в интернете, добавил Коков.

"Через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределенности", — высказался представитель Совбеза.

Проведенные в США социологические исследования показали, что во время перехода на массовую самоизоляцию значительный выросла популярность экстремистского контента в интернете, особенно среди молодежи.

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террористыспецслужбакоронавирусCOVID-19Юрий Коков
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