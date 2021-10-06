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06.10
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В школе Техаса расстреляли учеников: Много пострадавших

3:44:0610/6/2021Фото: fox4news.com
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В соцсетях публикуют видео, как детей эвакуируют из здания школы. На месте ЧП работают чрезвычайные службы.

Стрельба произошла в школе в штате Техас

Стрельба произошла 6 октября в школе в городе Арлингтон, штат Техас США, сообщает FOX 4 News.

По информации издания, на месте находится много полицейских и спасателей. После сообщения об инциденте к учебному заведению стянуты экстренные службы.

СМИ сообщают о пострадавших. Местный филиал телеканала NBC со ссылкой на полицию указывает на множество пострадавших людей при расстреле в школе.

Учебное заведение блокировано. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия.

В соцсетях публикуют видео, как детей эвакуируют из здания школы.

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