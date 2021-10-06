В школе Техаса расстреляли учеников: Много пострадавших

Стрельба произошла 6 октября в школе в городе Арлингтон, штат Техас США, сообщает FOX 4 News.
По информации издания, на месте находится много полицейских и спасателей. После сообщения об инциденте к учебному заведению стянуты экстренные службы.
СМИ сообщают о пострадавших. Местный филиал телеканала NBC со ссылкой на полицию указывает на множество пострадавших людей при расстреле в школе.
Учебное заведение блокировано. Телеканал ведет прямую трансляцию с места происшествия.
В соцсетях публикуют видео, как детей эвакуируют из здания школы.