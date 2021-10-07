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Фёкла Заревница: что срочно нужно сделать 7 октября хозяйкам, чтобы богатство было в доме целый год. И не оставьте свеклу на грядках

1:00:0010/7/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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Также на Феклу принято было играть свадьбу. Считалось, что брак, заключенный в этот день – будет крепким, долгим и счастливым.

В этот день хозяйки старались заниматься рукоделием

7 октября весь православный мир чтит память первомученицы Феклы Иконийской, последовательницы апостола Павла, которая претерпела много страданий за свою святость и девичью чистоту. В возрасте 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став выбрав путь служения Господу.

Святая Фекла родилась на территории современной Турции, в Иконии. Ее семья была богатой и знатной, а родители – язычники. Когда ей исполнилось 18, то святую обручили со знатным женихом, но, послушав проповедь апостола Павла, решила посвятить себя вере.

За это ее жених вместе с ее матерью, пожаловались судье на апостола Павла. После чего его заключили в тюрьму. но Фекла продолжала его навещать. Когда родители узнали об этом, они осудили Павла и Феклу на смертную казнь.

Феклу хотели сжечь на костре, но ее спас Господь. С неба на людей и костер обрушился огромный ливень и погасил пламя.

Она сбежала вместе с Павлом и стала проповедовать. При этом, Фекла была очень красивой, поэтому в новом городе столкнулась с домогательствами правителя Александра. Фекла не ответила на его притязания, за что была схвачена и подвержена пыткам. На нее спустили медведицу и львицу. Но львица защитила ее ценой собственной жизни и ее отпустили.

В народе этот праздник особо почитают и соблюдают все традиции. В этот день хозяйки старались заниматься рукоделием. Для этого они пряли, вязали, шили, чтобы в дальнейшем привить себе любовь к этому делу и сохранить достаток в доме. Крестьяне копали свеклу и последний раз собирали боровики.

Также на Феклу принято было играть свадьбу. Считалось, что брак, заключенный в этот день – будет крепким, долгим и счастливым.

Приметы:

- Солнечная погода на Феклу обещает резкое ухудшение.

- Гром гремит на праздник – зима наступит не скоро и будет теплой.

- Зима будет теплой, если на дубе много желудей.

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традициипраздникиприметы день Феклы Заревницы
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