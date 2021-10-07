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Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис ошеломили всех на показе мод в Париже

9:30:1610/6/2021,Джессика Наполи [Dzhessika Napoli]Фото: Jacopo Raule/Getty Images
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Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис были динамичным дуэтом на показе Стеллы Маккартни Весна 2022 в Париже.

Деми Мур (слева) и Скаут Уиллис (справа) присутствуют на показе женской одежды Stella McCartney весна / лето 2022 в рамках Недели моды в Париже 4 октября 2021 года в Париже, Франция.

Дуэт матери и дочери продемонстрировал свой стиль на показе Стеллы Маккартни.
Деми Мур и ее дочь Скаут Уиллис были динамичным дуэтом на показе Стеллы Маккартни Весна 2022 в Париже, пишет foxnews.com.

В понедельник они объединились в верхней одежде от McCartney, с длинными темными волосами и минимальным макияжем. 58-летний Мур надел коричневую куртку-бомбер поверх черно-сетчатого комбинезона, а 30-летний Уиллис надел негабаритный черный пиджак и белую широкую одежду.
Звезда «Призрака» делит Уиллис со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом. У актеров также есть дочери: Румер, 33 года, и Таллула, 27 лет. Мур и Брюс, 66 лет, были женаты с 1987 года до развода в 2000 году.

У Брюса и его второй жены Эммы Хеминг также есть две дочери, 8-летняя Мейбл и 6-летняя Эвелин.
Выпускница "G.I. Jane" и ее бывший до сих пор поддерживают близкие отношения. Настолько, что они даже жили вместе в начале пандемии.

Деми Мур (слева) и разведчик Уиллис (справа) сидели в первых рядах на показе мод Стеллы Маккартни. (Якопо Раул / Getty Images)

«Я лично чувствую, что была действительно благодарна за то, что дела пошли медленнее, и за то время, которое у нас было», - сказала Мур Наоми Кэмпбелл в шоу модели на YouTube. «Получилось так, что Брюс приезжал и проводил время с нами, а затем его нынешняя жена и их маленькие дочери присоединились немного позже, когда дети закончили учебу».
«Но в то время у нас не было семьи, состоящей только из наших ближайших (родственников). Это было действительно благословением, и я думаю, что это также открыло невероятную возможность идти внутрь себя и повышать наше собственное сознание, я думаю, как отдельные личности. , но также, как мне кажется, глобально.
Это все, что было выдвинуто вперед, позволило нам переоценить то, что важно, а что требует внимания, что было упущено и упущено. «Это было потрясающе», - размышлял Мур.
Автор бестселлеров сказала, что ей нравится смешанная современная семья.

«В нашей семье, независимо от ее формы, важно держаться вместе, чтобы малыши чувствовали себя комфортно со мной и знали меня, чтобы они также лучше знали своих сестер», - сказал Мур. «Это было действительно мило, и у нас, конечно, были глупые времена».

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