Сильнейшие молитвы чудотворцу Сергею Радонежскому: перед экзаменом, помощь в любой нужде и чудесном исцелении

Преподобный Сергий Радонежский, будучи монахом, стал известен своей искренностью, показывая на своем примере аскетическую жизнь, которой учил. Он усердно работал, рубил деревья и бревна, пекарничал и готовил, шил одежду, чинил обувь для себя и остальных монахов. Сергий твердо верил, что монастырю необходимо обеспечивать себя самостоятельно, а не рассчитывать на пожертвования. Митрополит Алексей очень уважал Сергия Радонежского и желал, чтобы он был следующим митрополитом Киевским и всея Руси. Сергий Радонежский при этом отказался от этой возможности, предпочитая дальше весть свой аскетический образ жизни.
Память Преподобного отмечается ежегодно 8 октября. В честь этого события вспоминается праведная жизнь святого. Считается, что Сергий Радонежский всегда говорил мудро, правильно подбирал слова и мог найти успокаивающие слова для любого закаленного и жесткого сердца. Он сумел примирить враждующих князей Ростовской, Новгородской и Рязанской областей. По легенде, благодаря Сергию в 1380 году большинство русских князей признали власть Дмитрия Донского, московского князя, чтобы объединиться и вместе бороться с татаро-монголами в Куликовской битве 8 сентября 1380 года.
Сергий Радонежский скончался в 1392 году, и был похоронен в Троице-Сергиевом монастыре.
Святому существует множество молитв, по которым люди просят его о помощи. Он помогает в любой нужде, а студенты могут попросить святого помолиться за них перед экзаменом, люди с заболеваниями – для облегчения симптомов и исцеления.
Молитва об учебе сына или дочери
Молитва об исцелении