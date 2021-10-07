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Школьные каникулы осенью 2021: когда начнутся и когда закончатся?

4:30:0110/7/2021,София МальцеваФото: pixabay.com
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При триместровом обучении, школьники учатся пять или шесть недель, после чего идут на неделю отдыхать. Исключение – Новогодние праздники, где детям дают возможность отдохнуть две недели.

При триместровом обучении, школьники учатся пять или шесть недель, после чего идут на неделю отдыхать

Ученикам и родителям важно знать заранее даты каникул у школьников. Родители могут запланировать отпуск или решить, где их ребенок проведет свои выходные, и запланировать кучу других вещей и поездок.

Стали известны даты каникул в школах осенью 2021 года. В сентябре власти утвердили полный график каникулярного отдыха на предстоящий учебный год. Кроме того, существует рекомендательный характер расписания, то есть конкретные учебные заведения могут назначать свои даты каникул, которые не могут отличаться от общего графика больше, чем на две недели.

Осенью, 2021 года, дети обучающиеся в школах при четвертной системе обучения пойдут на каникулы раньше, чем школьники из семестровой системы.

При триместровом обучении, школьники учатся пять или шесть недель, после чего идут на неделю отдыхать. Исключение – новогодние праздники, где детям дают возможность отдохнуть две недели.

Таким образом, осенние каникулы при триместровой системе будут в следующих числах:

Первые осенние: 4-10 октября;
Вторые осенние: 15-21 ноября.

Каникулы для детей четвертной системы обучения стартуют с 30 октября для тех, кто обучается пять дней в неделю. Ученики же шестидневной недели пойдут на каникулы 31 октября. Школьники отдохнут неделю и вернутся обратно за парты в понедельник, 8 октября.

Существует ряд параметров, которые нельзя нарушать школам во время планирования каникул для учеников: - Все каникулы у школьников начинаются в понедельник; - даты каникулярного отдыха можно менять не больше, чем на две недели; летние дни каникул должны длиться не менее двух месяцев; - длительность всего времени каникул за год обучения не может быть выше 30 дней;

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