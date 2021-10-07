Звезды в космосе: как наших артистов отправили на МКС

5 октября 2021 года впервые в истории на Международную космическую станцию отправились актриса и режиссер для съемок фильма в космосе. Ими стали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Это по-настоящему прорыв, так как ранее в космос могли летать исключительно выученные, натренированные специалисты – космонавты. Неужели космос становится ближе?
Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» со съемочной группой проекта «Вызов» прошел в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур. Основной экипаж состоит из космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Прямую трансляцию события провели «Первый канал» и «Роскосмос».
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Добавим, что проводить новоиспеченных космонавтов на Байконур приехали не только родственники, но и коллеги съемочной группы: Владимир Машков, Александр Петров со Стасей Милославской, Кристина Асмус, Алексей Учитель, Александр Самойленко, Игорь Угольников. Команда «Вечернего Урганта» вместе с Иваном Ургантом также отправилась в степь для съемок специального выпуска, посвященного полету Пересильд и Шипенко.