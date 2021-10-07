В Новосибирской области собираются ввести обязательную вакцинацию

Как отмечают в региональном министерстве здравоохранения, недостаточный охват иммунизации в Новосибирской области приведет к введению обязательной вакцинации.
Эксперт Елена Аксенова добавила, для остановки роста заболеваемости россиянам следует соблюдать масочный режим, дистанцию и вакцинацию. Именно при этих условиях массовое заражение можно избежать. Однако стоит отметить, что многие не хотят прививаться, ссылаясь на огромное количество ложной информации в сети. Но многие специалисты уверяют, что прививка необходима, чтобы защитить себя и своих близких.
Оперштаб заявил, в регионе недостаточный охват иммунизации работников транспортной системы, ЖКХ, энергетики, торговли, общепита и финансов, которые непосредственно связаны с общением с людьми.
Также Аксенова поделилась готовностью коечного фонда и новосибирских медработников к новой волне и отметила, что достаточно трудно спрогнозировать, как резок будет будущий всплеск заболеваемости.