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07.10
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Умершая жена Прохора Шаляпина обвиняла супруга в своей болезни

4:54:0710/7/2021Фото: Инстаграм shalyapin_official
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Она написала об этом в своем последнем сообщении.

Фотографии со свадьбы


Шоу-мен Прохор Шаляпин во время анонса нового выпуска программы "Прямой эфир" признался, что винит себя в кончине возлюбленной Татьяны Дэвис.

Как считает певец, причиной заражения его жены коронавирусом стала свадьба, без нее возможно трагедию получилось бы избежать. В последнем сообщении, которое женщина отправила Шаляпину, Татьяна заявила, что в ее болезни виноват Прохор - он написала ему "Ты в итоге заразил".




Близкие друзья артиста отметили, что Прохор очень тяжело переносит утрату. В своих социальных сетях он выкладывает ностальгические видео с женой. Он действительно считает себя виновным и его состояние сейчас на грани депрессии.

Напомним, Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась после двух месяцев замужества от последствий коронавирусной инфекции.
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шоу-бизнесвиновныесмерть жены
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