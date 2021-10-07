Умершая жена Прохора Шаляпина обвиняла супруга в своей болезни

Шоу-мен Прохор Шаляпин во время анонса нового выпуска программы "Прямой эфир" признался, что винит себя в кончине возлюбленной Татьяны Дэвис.
Как считает певец, причиной заражения его жены коронавирусом стала свадьба, без нее возможно трагедию получилось бы избежать. В последнем сообщении, которое женщина отправила Шаляпину, Татьяна заявила, что в ее болезни виноват Прохор - он написала ему "Ты в итоге заразил".
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Близкие друзья артиста отметили, что Прохор очень тяжело переносит утрату. В своих социальных сетях он выкладывает ностальгические видео с женой. Он действительно считает себя виновным и его состояние сейчас на грани депрессии.
Напомним, Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась после двух месяцев замужества от последствий коронавирусной инфекции.