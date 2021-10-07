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07.10
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В Бердске произошел резкий скачок числа заболевших коронавирусом

7:11:4710/7/2021Фото: Pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2552 случая коронавирусной инфекции.

Статистика коронавируса по Бердску

На 7 октября в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 587 жителей, по сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Для выявления четкого числа заболевших, было взято 385 тестов. Однако, выздоровевших и выписанных 2380.

На сегодняшний день 8 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2552 случая коронавирусной инфекции.

Ситуация в образовательных организациях такова: заболевших ковид – 68 воспитанников (СОШ - 26, ДС - 42) + 4 сотрудника. Контактных всего 1450, из них школы - 711, сады - 739. Закрыты по ковиду: 38 групп в дошкольных учреждениях и 26 классов.

Стоит добавить, по ОРВИ закрыты 4 группы ДС и 1 класс. Полное приостановление деятельности по ОРВИ: ДС 17 с 07.10.2021-13.07.2021.

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