Анжелика Варум рассказала об изменах Агутина

В 2011 году союз Варум и Агутина едва не потерпел крах, когда музыканта поймали за поцелуями с эффектной незнакомкой. Певица раздумывала о разводе, но в конечном итоге простила мужа.
Отметим, что артисты вместе уже 24 года, но до сих смотрят друг на друга влюбленными глазами. Всем бы хотелось знать секрет счастливой жизни семейной пары, однако и в их судьбе были моменты, которые могли разрушить чувства.
Артистка рассказала, что только со временем смогла пересмотреть жизненные приоритеты и в итоге простить мужу интрижку на стороне. Она считает, что в жизни каждого человека наступают кризисные моменты, но исход событий зависит только от ваших решений.
52-летняя Варум призналась, что она так приросла к возлюбленному, что ей тяжело переносить даже недолгую разлуку. Певица уверена, что одна жить она бы не смогла, для нее это физически больно.
Звезда вспоминает, что Агутин помог ей и в творческом развитии. Ведь на заре карьеры она была крайне недовольна своим сценическим образом и репертуаром.