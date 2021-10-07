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Анжелика Варум рассказала об изменах Агутина

9:11:4310/7/2021Фото: Инстаграм avarum
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Певица нашла в себе силы простить супруга.

Пара уже вместе 24 года

В 2011 году союз Варум и Агутина едва не потерпел крах, когда музыканта поймали за поцелуями с эффектной незнакомкой. Певица раздумывала о разводе, но в конечном итоге простила мужа.

Отметим, что артисты вместе уже 24 года, но до сих смотрят друг на друга влюбленными глазами. Всем бы хотелось знать секрет счастливой жизни семейной пары, однако и в их судьбе были моменты, которые могли разрушить чувства.

Артистка рассказала, что только со временем смогла пересмотреть жизненные приоритеты и в итоге простить мужу интрижку на стороне. Она считает, что в жизни каждого человека наступают кризисные моменты, но исход событий зависит только от ваших решений.

52-летняя Варум призналась, что она так приросла к возлюбленному, что ей тяжело переносить даже недолгую разлуку. Певица уверена, что одна жить она бы не смогла, для нее это физически больно.

Звезда вспоминает, что Агутин помог ей и в творческом развитии. Ведь на заре карьеры она была крайне недовольна своим сценическим образом и репертуаром.

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